ATD del CFE: palabras de Markarian “fomentan el descrédito” hacia la formación de educadores

La Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE) emitió una declaración ante los dichos del rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, “referidas a la formación universitaria y al hecho de que este año podría legislarse sobre la creación de una institución universitaria pública de Educación, entre otros temas”. Markarian habló el jueves en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto Superior de Educación Física en Malvín Norte y, sobre el final de su discurso, dijo que “hacer universitaria la formación de los profesionales de la educación es un gran esfuerzo que corresponde encarar y hacerlo bien. Lo que no se puede es hacerlo mal. Si lo hacemos mal es peor que si no lo hacemos”. El rector de la Udelar opinó que “está mal declarar universitario a algo porque las circunstancias políticas obligan a hacerlo. Estamos en contra de hacerlo así. Lo digo enfáticamente, porque las instituciones universitarias buenas, las nuestras, se hacen con un esfuerzo académico profundo, con formación de gente que sabe, no regalando cargos, no transformando en doctor a alguien que estudió dos meses. Si es doctor, tiene que ser doctor. Tiene que haber hecho estudios sistemáticos del doctorado que sea. Yo también soy doctor pero de una cosa que no importa tanto. El estudio, la sistematicidad del estudio, tiene que exigirse. Empezar a crear cargos y cargos y cargos con gente chambona no sirve para nada”.

La Mesa dice en el comunicado que “es fundamental que ya no se postergue la ley de creación de una Universidad de Educación autónoma y cogobernada. Universidad que cumpla sin limitaciones institucionales con las funciones de enseñanza, investigación y extensión, que enriquezca a sus egresados y a los de otras instituciones con formación de posgrado, que fomente el espíritu profesional, académicamente riguroso y socialmente comprometido con los desafíos de nuestro tiempo. Universidad que pueda respaldar la formación de profesionales orgullosos de su casa de estudios y que ofrezca a la población en su conjunto la confianza de que los educadores de sus hijos se han formado con rigurosidad, compromiso y esperanzas en el futuro”. Sobre las declaraciones de Markarian expresa que “fomentan el descrédito y la animadversión hacia la formación de los educadores fuera de un contexto de análisis y búsqueda de soluciones a los problemas que se puedan identificar, perjudica los vínculos educativos, promueve el desprecio mutuo, la beligerancia infundada y obstaculiza la consolidación de proyectos que nos permiten soñar y concretar una formación de educadores que, como siempre, busca superarse a sí misma”. Aclara que el “Orden docente promueve ‘hacer las cosas bien’”, así como “el diálogo, la participación de los tres órdenes”, “el trabajo conjunto, la honestidad, el respeto mutuo”, y “la necesaria complementariedad académica entre instituciones que puedan dialogar en paridad”. Finalmente, sostiene que “sorprenden las palabras” del rector de la Udelar, “quizá demasiado descontextualizadas, ya que perjudican y enrarecen los necesarios ámbitos de diálogo”. “Confiamos en que la aclaración de esta desdichada confusión aportará al entendimiento mutuo y respetuoso que la ética profesional exige”, sostiene el comunicado, y reitera el compromiso de la Mesa “con la formación de los educadores, con la creación de la Universidad de la Educación, con el presente y futuro de nuestro país”.