Bancada del FA impulsará creación de una comisión investigadora por el caso Sanabria

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani propuso ayer a la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) votar la creación de una comisión investigadora sobre el caso Sanabria. Cambio Nelson, propiedad primero del dirigente colorado Wilson Sanabria, que murió en 2015, y desde entonces de su hijo, el ex diputado suplente por el Partido Colorado (PC) Francisco Sanabria, cerró en febrero con deudas que se estiman cercanas a los 15 millones de dólares. Según denunciaron varios acreedores, la empresa recibía depósitos de los clientes, algo para lo que no estaba habilitada por el Banco Central.

Caggiani explicó que el objeto de la investigadora es “echar luz sobre el escándalo que fue el cierre de Cambio Nelson, analizar las supuestas actividades ilegales que realizaba y cómo era el centro de operaciones de un imperio de la familia Sanabria, con ramificaciones en empresas constructoras, inmobiliarias, medios de comunicación, empresas de transporte”. Según el diputado, esta situación, y la actividad política de Wilson Sanabria y de su hijo, “preconfiguran una red de relaciones económicas y políticas importantes que, a partir de algunos negocios legales y otros ilegales, han financiado la campaña de Vamos Uruguay en Maldonado”. Por otra parte, aseguró que es la primera vez en la historia del Parlamento uruguayo que un legislador, Francisco Sanabria, está prófugo, con pedido de captura de Interpol, por supuestos delitos comerciales. Recordó que “Sanabria, además de ser integrante del Parlamento, también fue integrante del PC y figura principal de Maldonado”, y añadió que, por ejemplo, quien fue presidente del Banco Central en 1998, Humberto Capote -cuando Wilson Sanabria era diputado del PC y pidió autorización al Banco Central para que Cambio Nelson comenzara a operar-, fue luego el contador de la empresa por varios años, algo que es necesario investigar.

En las próximas horas el FA presentará la solicitud para crear la comisión preinvestigadora, que se debe formar automáticamente, y recibir al denunciante. El FA ya planteó a la oposición esta propuesta, y en principio acompañarían la conformación de la investigadora el Partido Nacional (PN), Unidad Popular, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

Facturas locales

El caso también roza al ex intendente Óscar de los Santos (FA). El lunes, el edil de Maldonado Andrés de León, quien integra el sector liderado por el diputado frenteamplista Darío Pérez, Cabildo 1813, publicó en su Facebook un texto en el que vincula a Wilson Sanabria con el triunfo de De los Santos en la elección departamental de 2005. De León dice en su nota que en mayo de 2005 “el Frente Amplio tenía chances de ganar, el FA iba con tres candidatos: Alcorta, el Flaco de los Santos y Darío Pérez; el último partía como favorito para ganarle la intendencia al PN. Pero sucedió algo interesante que desbalanceó la elección, y fueron los apoyos económicos y también una corrida de votos hacia un candidato. En el famoso discurso del acto final de campaña de 2005, Darío dijo [...] que esta elección se definía entre dos candidatos del FA y dos modelos de gestión a llevar a cabo, uno que proponía Darío, de llegar a la Intendencia sin compromisos y con las manos limpias, y otro que era respaldado por empresarios de derecha, como [Juan Carlos] López Mena y el famoso voto Buquebus, que apoyaron al candidato De los Santos. López Mena era muy amigo de Sanabria y en esa elección extrañamente el PC no sacó ni un edil en la Junta Departamental. Ahora me pregunto, ¿para dónde fueron los votos de Sanabria en esa elección departamental, si no fueron para el PN ni para las candidaturas de Alcorta y Darío? ¿Dónde terminaron? (Saque sus conclusiones)”.

Por su parte, el ex intendente y actual diputado por Maldonado negó haber tenido vínculos de negocios con Sanabria. En una entrevista el lunes en El Espectador, De los Santos aseguró que Wilson Sanabria era “un hombre muy inteligente”, “con mucho vínculo. Pensábamos que eso y su capacidad de incidencia hacían que fuera un hombre de negocios. Lo que no sabía era que tomara dinero de interés”, dijo, y añadió que resta que la Justicia dilucide si Cambio Nelson era un instrumento de lavado de dinero. De los Santos dijo que sí tenía relación con Sanabria padre, aunque nunca hicieron negocios y tampoco Sanabria le hizo pedidos durante sus mandatos como intendente. “No quiero negar la relación, lo que no tuve fue negocios”, aclaró, y añadió: “En las tres o cuatro reuniones que tuve con él, discutimos temas en profundidad [...], es un tipo que tiene una visión de estadista, al margen de su actitud delictiva, si se confirma o no”.

En tanto, ayer El Observador informó que Francisco Sanabria reconoció ante el Juzgado de Concursos una deuda por 247 millones de pesos (unos 8,7 millones de dólares) por Cambio Nelson, pero propuso pagar sólo la mitad y en 24 cuotas bimestrales (cuatro años). Su abogado, Julio Soffer, presentó esta propuesta por escrito en el juzgado.