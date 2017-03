Bancadas de los partidos tradicionales no se expresaron por acuerdo sobre alcohol anunciado la semana pasada

El acuerdo sobre políticas de regulación de alcohol que los legisladores José Luis Gallo (Frente Amplio, FA), Verónica Alonso (Partido Nacional, PN) y Daniel Radío (Partido Independiente) anunciaron el martes en conferencia de prensa aún no cuenta con el aval de las bancadas de los respectivos partidos tradicionales.

El acuerdo fue logrado por integrantes de la Comisión Especial de Drogas y Adicciones de Diputados, y de la Comisión Multisectorial que trabaja en la órbita de Presidencia sobre el tema. Pero desde el PN expresaron que la senadora Verónica Alonso, que se desempeña en esta última, no representa al partido ni tampoco está mandatada por este. El Directorio la habilitó a ir “a título personal”, dijo el senador Álvaro Delgado, que sostuvo que la bancada nacionalista nunca trató ningún borrador de proyecto. En tanto, Nicolás Olivera, diputado de Alianza Nacional (AN), sector al que pertenece Alonso, dijo que “ni ella nos consultó ni nosotros la mandatamos”. Según dijo, la actuación de Alonso “no compromete la opinión del partido” ni tampoco “arrastra” al sector. Un poco más duro fue el también diputado de AN Jorge Gandini: “No estoy de acuerdo en que se presente como un acuerdo, porque el acuerdo no existe”, dijo al portal Ecos.la. También sostuvo que las medidas anunciadas no le convencen, y que “no es con políticas restrictivas que se va a cambiar esta realidad”.

Álvaro Dastugue, diputado de AN e integrante de la Comisión Especial de Drogas y Adicciones, explicó que el “consenso” refirió a un “borrador” que servirá como insumo para un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará y deberá ser remitido al Parlamento: “El consenso que existió era entre los presentes; Gallo explicó que había un consenso interpartidario y no es verdad, porque otros diputados, como Susana Pereyra [FA], Gerardo Amarilla [PN] o Nelson Rodríguez [PN] no tenían el documento antes de anunciarse el acuerdo. Lo que hay es un preacuerdo de sacar el proyecto adelante”. Dastugue también dijo que ya le hizo llegar el acuerdo a los legisladores del PN, que “ahora está a estudio y evaluación” de la bancada.

Por su parte, la diputada colorada Susana Montaner dijo que recién este miércoles le presentará al resto de su bancada el borrador de acuerdo, que es un “esqueleto de lo que se va a desarrollar”. La semana pasada, Gallo dijo a La República: “Los parlamentarios que participamos tenemos que informar a las bancadas. El Frente lo vota, el Partido Independiente y Colorado tenemos entendido que también, habrá que trabajar más en el Partido Nacional, pero trabajamos en función de los acuerdos, trabajamos para borrar los disensos, el proyecto tiene una base muy sólida de acuerdo”.