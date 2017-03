Cambio Nelson crispa la interna del FA en Maldonado y quita del foco la interpelación de hoy a Antía por “impuestazo”

El edil del Frente Amplio (FA) Leonardo Tato Delgado (Alianza Progresista, AP) interpelará hoy al intendente Enrique Antía en la Junta Departamental de Maldonado a raíz del “conjunto de los cambios tributarios establecidos por el Partido Nacional [PN] con el apoyo de parte del Partido Colorado [PC] que responde al sector del diputado [Germán] Cardoso [que] afectan en un sentido regresivo social y territorial la recaudación de la Intendencia, afectando solamente a la masa trabajadora de nuestra sociedad”, según el comunicado de la Mesa Política departamental emitido el 18 de enero. Para el FA, la contribución urbana y suburbana se incrementa 57%, el impuesto general municipal 24%, el alumbrado público 28%, la tasa de conservación de pavimento 28%; en total esto representa un aumento real de 32,8% “con respecto a la planilla con valores mínimos del año anterior” actualizada por el Índice de Precios del Consumo. En las redes sociales los frenteamplistas hablan de “impuestazo”.

Pero para el FA, la interpelación al jefe comunal nacionalista pasó a un segundo plano después del escandaloso cierre de Cambio Nelson: primero por el anuncio de la presidenta de la Departamental frenteamplista, Susana Hernández, de que, en su calidad de escribana, tenía depósitos de sus clientes en el cambio, y luego, tras las declaraciones en Facebook del edil de Cabildo 1813 Andrés de León. El curul, del sector que lidera el diputado del FA Darío Pérez, asegura que quien era el propietario del cambio, el ex diputado y senador colorado Wilson Sanabria (padre de Francisco Sanabria, ex diputado suplente del PC, actual responsable del negocio y prófugo de la Justicia), inclinó la balanza en dos elecciones departamentales con su apoyo, en perjuicio de Pérez. En 2005 habría arrastrado a sus militantes a apoyar al frenteamplista Óscar de los Santos (AP), que resultó electo intendente, mientras que en 2015 apoyó a Antía, y este también resultó ganador.

El miércoles, en declaraciones a FM Gente, Pérez respaldó a De León diciendo que coincide con su “hipótesis”, y aseguró que al menos diez militantes de Sanabria trabajaron en un local de San Carlos para favorecer la candidatura de De los Santos. “Y me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo. Fue muy evidente que militantes de todos los días, del grupo de Sanabria, en las elecciones nacionales de 2004 pasaron a militar -eso lo vi yo con mis ojos, y nadie me puede decir que no-, por lo menos en San Carlos, al comité de De los Santos, sito en la calle Carlos Cal y Treinta y Tres”, detalló Pérez. Y cargando aun más contra el ex intendente del FA, agregó: “Porque ahora nadie se acuerda del apoyo que tuvo la candidatura de De los Santos, como el de [Juan Carlos] López Mena, que era muy amigo de Sanabria, como la de Paco o Curro Jiménez. Y algunos otros empresarios claramente vinculados a los sectores conservadores del departamento y del país”. Pérez también describió lo sucedido en 2015: “Y en esta última elección, yo dije públicamente que sabía que en los comités de Sanabria se repartían listas de Antía. Y por más que salgan los dirigentes de Sanabria a decir que no, todos nos conocemos y sabemos que sí”. En cuanto a Hernández, Pérez dijo que la considera “honesta”, pero agregó que debería haberse tomado una licencia “hasta que pase esto y la situación se aclare”, porque “lleva sobre sus hombros el prestigio de una fuerza política”.

Cuestiones personales

Por su parte, De los Santos salió al cruce de Pérez. En una columna que tuiteó, escribió: “A escasas horas de que el intendente de Maldonado responda en la Junta Departamental por su metida de mano en el bolsillo de la gente más humilde; en el momento en que un representante del Partido Colorado ha dejado a decenas de familias en serias dificultades”, Pérez “no ha encontrado mejor forma de preocuparse por el tendal de afectados, con investigaciones judiciales, con resultados inciertos sobre lavado de dinero entre otros, que volver a hablar de las elecciones 'perdidas' en 2005 (recordar que fue el Frente Amplio que las ganó, aun a su pesar)”. De los Santos agregó que escucha “con bronca estas maniobras”, que “llevan a la confusión generalizada, colaborando con la desinformación, buscando desenfocar la realidad, destilando odio, rencor y oportunismo, favoreciendo a quienes deben rendir cuentas ante la Justicia”, y acusó a Pérez de que “aún hoy, sigue lamentando sus derrotas personales. Lejos está de la visión colectiva de la fuerza política que representamos; se ha convertido en el mejor actor que un guionista de la oposición pudiera imaginar; a menos que este guion sea escrito en conjunto”.

Lava Jato

El presidente del Banco Central del Uruguay (BHU), Mario Bergara, dijo ayer en la Comisión de Hacienda del Senado que “hay indicios que pueden indicar la presencia de lavado de activos” en Cambio Nelson. El jerarca afirmó que uno de ellos es que hay clientes que fueron citados por la Justicia que tienen depósitos por importantes montos, y sin embargo no hicieron la denuncia penal. Bergara informó que de los más de 350 clientes del cambio, que tenía aproximadamente diez millones de dólares, 22 concentraban alrededor de 8,5 millones de dólares, de los cuales unos cuatro millones pertenecen a Sanabria. Ayer Búsqueda informó que una de las personas que realizó operaciones importantes en el cambio es la hermana de Francisco, Paula Sanabria, así como su esposa, Carolina Serna. También figuran, con importantes saldos, acreedores o deudores integrantes de la familia Calvete Guadalupe, socios en el cambio, así como la empresa Blas Propiedades, uno de cuyos dueños es el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, el edil nacionalista Rodrigo Blás. Según las fuentes del semanario, también se registran depósitos y retiros del secretario general del Partido Colorado, el diputado Germán Cardoso, que, consultado, dijo que operaba con el cambio para hacer giros por Redpagos.