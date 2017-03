Celebran que la nueva lista de oradores del acto de aniversario del FA abandone criterios machistas y abrace la demagogia

EL FARO del Final del Mundo

Varios dirigentes se quejaron por la “falta de sensibilidad” de la conducción frentista frente a “los 300.000 votos” que se juntaron en la marcha del 8 de marzo.

El domingo 26 de marzo se realizará en Las Piedras la celebración de los 46 años de la fundación del Frente Amplio (FA). Inicialmente se había designado a cinco oradores hombres y una mujer, algo que despertó una catarata de críticas proveniente de la propia interna frentista, desde donde se reclamó “una mayor presencia de mujeres conservadoras que piensan como hombres, para que la lista de oradores sea representativa de la dirigencia actual”. Frente a estas muestras de descontento, la Mesa Política del FA decidió cambiar la lista de oradores, que ahora incluye a dos mujeres y dos hombres.

Varios dirigentes frentistas vieron como un hecho “altamente positivo” que la conducción partidaria haya sido capaz de “reconocer sus errores y abandonar sus criterios machistas para abrazar la demagogia”. Un dirigente de Asamblea Uruguay consideró una “falta de sensibilidad” que a menos de dos semanas de un acto por la equidad de género que juntó “a 300.000 votos” la fuerza política no se haya dado cuenta de que “si no salimos a la pesca de esas votantes, alguien más lo va a hacer y nos va a sacar del poder”. Un legislador del Movimiento de Participación Popular declaró por su parte: “Yo creo que a las mujeres no hay que regalarles nada. Las que progresan deben hacerlo por méritos propios. Pero si guiase mi accionar en política por mis creencias, no duraría ni dos minutos. Así que escribí como 80 tuits con el hashtag #nomerepresenta”.