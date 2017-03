Comisión de Ética del Partido Colorado aconsejó expulsar a Sanabria

La Comisión de Ética del Partido Colorado aconsejó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa colectividad que expulse al ex diputado suplente Francisco Sanabria, propietario del cerrado Cambio Nelson, y que se encuentra prófugo de la Justicia. “Este partido será interpelado la gestión e imagen que en su trayectoria centenaria han demostrado sus mejores integrantes, los que han sido capaces de exhibir un recorrido con austeridad y servicio público, llegando frecuentemente al sacrificio personal. En consecuencia y dados tales antecedentes, no se puede sino marcarse un límite nítido que separe radicalmente a esta organización partidaria respecto de conductas descalificantes que desgraciadamente no aparecen aisladas dentro de fronteras y en la región. En el caso no puede soslayarse el perjuicio acarreado el hecho de haberse sustraído la responsabilidad correspondiente en la representatividad ejercidas en el pasado”, dice la resolución, según publicó Telenoche Online. El CEN se reunirá el martes para decidir si convoca a la Convención Nacional, que es la que debe tomar la decisión final.