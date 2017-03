Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida no obtuvo comentarios en su presentación por la ley de riego

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida concurrió ayer a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores para dar su visión respecto de la ley de riego con destino agrario, presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La ley busca fomentar el desarrollo del riego y permitir, entre otras innovaciones, que inversores externos financien obras para riego. Según dijo a la diaria Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, cuando expusieron los motivos por los que están en contra del proyecto -entienden que “mercantiliza” el agua, que viola el artículo 47 de la Constitución y que tendrá impactos negativos en la calidad del agua, “ya contaminada”-, los integrantes de la comisión no obtuvieron comentarios de los legisladores. “Nos dijeron que ya habían aprobado artículo por artículo y que no nos habían llamado antes porque estaban en receso; que entendían nuestra preocupación pero que tenían que ver otros aspectos, de incentivo a la producción nacional”, afirmó Sosa, quien dijo que solicitarán una audiencia a la comisión que trate el proyecto en la Cámara de Diputados. “Esta ley plantea como única opción de recepción de agua el embalse en represas, y esto no es así: hay otras menos nocivas para la calidad. Tampoco hay un estudio exhaustivo de cuánto falta de agua en el país y en qué épocas esto es un problema”, agregó.