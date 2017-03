Comunicado de la Mesa de Colonos por ocupación en San Javier

La Mesa Nacional de Colonos emitió un comunicado en el que manifiestan su “solidaridad y comprensión” con la familia del colono desalojado en 2016 de la fracción 122 de la Colonia Luis Alberto de Herrera, en San Javier, departamento de Río Negro, por no pagar el arrendamiento al Instituto Nacional de Colonización, y que recientemente ocupó ese terreno apoyado por un grupo de personas. La Mesa considera que el desalojo fue el resultado de “procedimientos administrativos irregulares e informes no veraces, que no reflejan la situación actual de dicho colono”, y que al igual que ha sucedido en otros casos, “esos informes afectan principalmente a pequeños productores familiares de todo el país”. También expresan su “solidaridad y apoyo” a la concejal de San Javier del Partido Nacional Shirley Cirone, que participó en la ocupación de la fracción, leyó una proclama y, días después, según denunció, fue amenazada de muerte.