“Conversamos sobre lo que habíamos conseguido”, dijo Zimmer sobre asado con Mujica

A unos diez kilómetros de la ciudad de Mercedes está la estancia “El tigre blanco”, propiedad de Guillermo Besozzi, senador de Alianza Nacional (AN) y ex intendente de Soriano. Ayer, en ese entorno, varios ex intendentes se reunieron con el senador y ex presidente José Mujica para comer un asado. Asistieron, además del anfitrión, el intendente nacionalista de Cerro Largo, Sergio Botana, que cumple su segundo mandato como jefe comunal arachán, el intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional, PN), los ex intendentes del Frente Amplio (FA) Marcos Carámbula (Canelones) y Artigas Barrios (Rocha), y los blancos Wilson Ezquerra (Tacuarembó), Bertil Bentos (Paysandú), Walter Zimmer (Colonia) y Omar Lafluf (Río Negro).

No participaron los ex intendentes del PN pertenecientes al sector Todos que lidera el senador Luis Lacalle Pou: Carlos Enciso (Florida), Benjamín Irazabal (Durazno), José Luis Falero (San José), y Armando Castaingdebat (Flores). Según pudo saber la diaria de una fuente, varios ex intendentes blancos coincidieron en la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó, y tanto los de AN como los de Todos conversaron sobre “el asado con Pepe” en el que se reencontrarían ayer. Sin embargo, los ex intendentes de Todos recibieron una orden directa del propio Lacalle Pou de no participar en el encuentro con Mujica y la cumplieron. También los ex intendentes colorados de Salto Germán Coutinho y de Rivera Marne Osorio habían anunciado que irían, pero al final no llegaron. Tampoco estuvieron “por razones personales” los ex intendentes frenteamplistas Óscar de los Santos (Maldonado), Ana Olivera (Montevideo) y Patricia Ayala (Artigas), según supo la diaria.

Zimmer explicó a la diaria que se trató de “un asado de camaradería” que estaba “fijado desde diciembre” y que había sido “arreglado por Besozzi con Mujica”, y “con los intendentes de cuando él era presidente para un reencuentro”. “Aprovechando que se está desarrollando la Expoactiva en Soriano, lo hicimos acá. Churrasqueamos un poco, tomamos unos vinos y conversamos sobre todo lo que habíamos conseguido en aquella época. De otra cosa no se habló”, dijo.

Por su parte, Carámbula le quitó importancia a la trascendencia política de la reunión, porque “es algo que hacemos habitualmente entre los ex intendentes”. “Con muchos trabajamos diez años juntos. Abordamos temas como la hidrovía, el riego, la presencia de [Donald] Trump en América del Sur, y otros. Pepe conversó como cualquiera de nosotros, como uno más. No hubo ningún discurso, pero sí nos habló de la importancia de cuidar la democracia en estos tiempos, de afirmarla, e hizo un relato histórico desde la democracia ateniense hasta estos tiempos. Acá para nada se habló de candidaturas. No hizo ninguna alusión a eso”, contó.

En tanto, Botana fue consultado, al llegar a la chacra, por Agesor sobre los ex intendentes ausentes. “Sí. Parece que la mamá de algunos no quiere que se junten con los nenes malos”, ironizó. Luego añadió que su “mamá” nunca le eligió “con qué nenitos podía jugar y con cuáles no”. “De todos aprendí algo y con todos aprendí a compartir, y creo que es lo mejor que nos puede pasar. Debemos ser capaces de juntarnos, de construir cosas juntos desde posiciones diversas. Para eso hay que tenerse confianza y poder dialogar. Mirá que tal vez sería bueno que otros nos inviten a comer algunos asados, también”, afirmó.

Mujica, consultado por el mismo medio, dijo que “se mantiene la relación personal y el respeto como parte de un capital que tenemos, eso no es común; en general uno anda por ahí y ni se saluda, y en Uruguay se puede tener diferencias políticas, estar en tiendas distintas, pero se cultiva la amistad, los afectos, y se entiende que, por el propio país, hay que cultivar las relaciones personales. Esto estaba pendiente hace tiempazo, nunca podemos por patatín y patatán”. Mujica dijo que en lo personal está “cerca del hoyo”; “tengo casi 82 años, desde lo personal es lo que más me preocupa, porque en cualquier momento me las tomo sin aviso”, dijo, y consultado sobre que hay quienes lo ven como una figura para la próximas elecciones presidenciales, afirmó: “Pero también, ¡con lo que hay! Qué se le va a hacer”. Sin embargo, descartó su precandidatura: “No estoy para esas carreras, estoy para estas cuestiones de viejos, tomar unos mates. ‘Anda fenómeno, qué bien que está’: cuando te empiezan a decir así, ¡qué peligro!”.