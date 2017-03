Cruces entre Constanza Moreira y Lucía Topolansky por sistema de suplencias en la ley de cuotas

La senadora frenteamplista Constanza Moreira será la miembro informante hoy en la sesión de la cámara alta del proyecto de ley que extenderá indefinidamente la cuota de género en los cargos electivos. Se espera que la iniciativa sea aprobada con los votos de todos los partidos y luego pase a la Cámara de Diputados, donde estará “abierta a modificaciones”.

Si bien el Frente Amplio (FA) impulsó inicialmente un proyecto de paridad entre ambos géneros para los cargos parlamentarios, la iniciativa no contó con el apoyo del resto de los partidos, por lo que la fuerza política debió conformarse con la ratificación de la cuota, que hasta el momento sólo era válida para el período electoral 2014-2015.

Pero el texto acordado incluye dos innovaciones. Primero, establece la cuota sin ningún plazo específico, por lo que, explicó el senador Pablo Mieres, para poder eliminarla será necesario otro proyecto de ley con mayorías de dos tercios. El primer proyecto de ley que propuso extender la cuota durante esta legislatura, presentado por la senadora colorada (fallecida) Martha Montaner, sólo extendía la normativa al próximo período electoral de 2019 y 2020.

El segundo cambio que se logró acordar fue que la norma rija para las elecciones municipales, dado que la ley original se aprobó antes de la votación de la Ley de Descentralización y la creación de los municipios en el país.

Capítulo aparte requirió el sistema de suplencias que la bancada bicameral femenina (BBF) logró acordar, pero que finalmente no logró apoyo por la falta de acuerdo interno en el FA. Según explicó Moreira -representante del oficialismo en la subcomisión que discutió el proyecto-, la BBF había logrado acordar un artículo que decía que en caso de una vacancia “definitiva y voluntaria” de las “personas electas cuyo sexo tenga representación minoritaria en la cámara donde se produce la vacante”, esa persona “será suplida por una persona de igual sexo”. El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber consiguió agregarle un aditivo al artículo que, si bien fue considerado más “restrictivo” por Moreira, gozó del visto bueno de la BBF. El inciso agregado por Heber decía que no se consideraba una vacancia “definitiva y voluntaria la opción que realiza un ciudadano electo para uno o más cargos”. Este aditivo contemplaba lo hecho por la diputada nacionalista Graciela Bianchi, quien fue cuestionada por haber sido electa legisladora por ambas cámaras y haber renunciado a ser senadora para quedarse con una diputación por Montevideo.

Pero finalmente estos aditivos no fueron tenidos en cuenta, porque no hubo acuerdo en la interna del FA, explicó Moreira. La legisladora detalló que cuando presentó los aditivos en la bancada del primer lunes de marzo, la senadora Lucía Topolansky, del Espacio 609, le respondió que no estaba de acuerdo con el sistema de suplencias basado en que una mujer tenía que suplir a otra. Según Moreira, Topolansky explicó que su postura representaba a todo su sector y argumentó que el mecanismo de suplencias complicaba el sistema de alianzas del sector en el interior. Topolansky renunciará a su banca durante esta legislatura y en su lugar entrará el actual director general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera.

En diálogo con la diaria, Topolansky desmintió esos dichos y explicó que lo que hubo en la interna del FA fue un “acuerdo en la bancada” unánime, este lunes, dado que la modificación que se proponía, “como estaba redactada, era inconstitucional”, ya que “violaba el artículo 116 de la Constitución”.

Ese artículo establece: “Las vacantes que por cualquier motivo se produzcan en cada legislatura, se llenarán por los suplentes designados al tiempo de las elecciones, del modo que expresará la ley, y sin hacerse nueva elección”.

Topolansky dijo que entonces, “si tenés que saltearte un hombre, le tenés que pedir que renuncie, y está proclamado por la Corte Electoral, y si no quiere renunciar le tendrías que dar la banca”, lo que haría que el artículo propuesto fuera, en los hechos, inaplicable.

Moreira, en cambio, dijo que la decisión nunca llegó a votarse en la bancada del lunes, por la falta de apoyo del Espacio 609, que es el sector mayoritario en la bancada oficialista en ambas cámaras. “Nadie votó nada de esto en la bancada”, dijo.

Topolansky, por su parte, resaltó que su sector político trabajó mucho por la representación de las mujeres y sostuvo que el Espacio 609 fue el único que llevó dos mujeres a la presidencia de la Cámara de Diputados, y que hizo que una mujer [ella misma] fuera presidenta y vicepresidenta, aunque haya sido de forma interina.

La discusión, dijo Moreira, quedó “abierta” para un posible acuerdo en la Cámara de Diputados.