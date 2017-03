Daniel Martínez concurrirá hoy a la Junta Departamental

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, comparece hoy ante el plenario de la Junta Departamental para explicar el aumento del precio del boleto. El edil convocante es el nacionalista Javier Barrios, quien solicitará información respecto de la situación general del transporte público, el impacto del incremento, y el subsidio que la Intendencia de Montevideo (IM) vuelca en el sistema.

En la mañana de ayer, Martínez se reunió con dirigentes del PIT-CNT también por este tema. A la salida del encuentro el jefe comunal confirmó que no habrá nuevos incrementos en 2017, pero reafirmó que la última suba, de tres pesos, se debió a la caída de las ventas. “El subsidio de la IM subió de 510 millones a 660 millones de pesos, no puede poner 2.000 millones de pesos, eso es claro[...] Hay que buscar soluciones conjuntas porque magia no se puede hacer”, afirmó.