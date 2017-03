Diputado del FA sostiene que el régimen de Corea del Norte “lo han elegido sus ciudadanos”

Las relaciones internacionales suelen ser temas que dividen las aguas en el Frente Amplio (FA). La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y los tratados de libre comercio que Uruguay impulsa son algunos de los casos más vigentes en la agenda actual, pero en las últimas semanas se coló uno nuevo: Corea del Norte.

El problema surgió luego de que la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa) invitó a Uruguay al embajador de Corea del Norte en Perú, Kim Hak Chol, tras la asunción de Javier Miranda como presidente del FA, informó el sábado El Observador. Pero a contrapelo de la decisión de esta comisión, la cancillería le negó la visa a este representante diplomático. Según pudo saber la diaria, la visa se le negó porque no resulta lógico que Uruguay, que viene condenando sistemáticamente a Corea del Norte -tanto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por sus prácticas y amenazas nucleares como en el Consejo de Derechos Humanos de esta organización- autorice y haga viable la visita de un embajador de este país a su territorio.

Esta situación derivó en una crítica del presidente de la Carifa, José Bayardi, al accionar de la cancillería. Según dijo: “Si hay un ciudadano de cualquier parte del mundo que quiere venir a Uruguay, salvo que pese sobre ese ciudadano alguna sospecha, no se debería negar”. En tanto, el representante de Casa Grande en la Carifa, Damián Rodríguez, dijo que la comisión se adhirió a la posición de Bayardi.

Para abordar este tema, el programa Suena tremendo de radio El Espectador entrevistó ayer al diputado Jorge Meroni, del Movimiento de Participación Popular (MPP), quien se había reunido en 2015 con el consejero político de la embajada norcoreana en Brasil, Paek Tongun, junto a la senadora socialista Mónica Xavier. En el encuentro, Meroni explicó que el planteo que recibió fue acerca de la posibilidad de que ambos países establecieran relaciones diplomáticas, algo que actualmente no tienen.

Meroni argumentó que “Uruguay debe tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, más allá de sus regímenes”, aunque dejó en claro que eso es algo que no le corresponde a los legisladores, sino al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Seguidamente dio algunos puntos de vista personales sobre la política exterior uruguaya y el régimen norcoreano: “Muchas veces se les da visa a autoridades de otros países que invaden a otros países y hacen matanzas del tipo de las que hacen. De Norcorea y el régimen se dicen muchas cosas, y quisiéramos saber si realmente son verdad. Creemos que no, porque sabemos que cuando se quiere denostar a un régimen, se utilizan argumentos o se dan noticias a nivel de la prensa que realmente no son ciertas. Habría que poder estar ahí y ver si realmente es como se dice y se hace lo que se dice a nivel internacional a través de la prensa de países que están en contra del régimen norcoreano”. Finalmente, Meroni sostuvo: “Se podrá compartir o no el régimen norcoreano, pero es un régimen que lo han elegido sus ciudadanos. No se puede juzgar desde afuera lo que un pueblo elige”.

A pesar de las críticas que le llovieron a Meroni en las redes sociales, el diputado comunista Gerardo Núñez manifestó concordar con lo dicho por aquel, y expresó que en Corea del Norte “hay elecciones”, aunque “seguramente distintas al formato que conocemos”. Además, sostuvo que le gustaría “conocer los argumentos por los que se rechaza una visa”, algo que “no se le puede negar a ningún ciudadano de ninguna parte del mundo, a no ser en asuntos que comprometan la seguridad del país, y creo que no estamos frente a esa situación”. El diputado, además, sugirió que el gobierno y el FA “discutan una estrategia de inserción internacional más a largo plazo”, y “no tan vinculado a los vaivenes”. “Muchas veces esa estrategia no existe y no se la ve presente. A veces vamos corriendo atrás de la pelota y esa pelota no la maneja Uruguay. Uruguay debe trazar una estrategia propia, coordinada con la mayor cantidad de países posibles”, opinó. En ese marco, sostuvo que el país “debería articular con todos los países como premisa general”.

Otro que coincidió con Meroni fue el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, quien además señaló que lo hecho por la Cancillería fue “aberrante”, argumentó que ya habían entrado delegaciones norcoreanas con anterioridad al país y sostuvo que esto se hizo “porque Estados Unidos dice que hay que estar mal con Corea del Norte”. En cambio, el diputado frenteamplista Silvio Ríos, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, dijo que no comparte la posición de Meroni sobre la forma en que Corea del Norte elige a sus gobiernos, y explicó que “merece un debate tanto en la bancada como en la comisión”.