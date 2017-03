Docentes del liceo 5 de Las Piedras reclaman un comedor en el centro de estudios

Los docentes del liceo 5 de Las Piedras, uno de los cinco liceos de tiempo completo del país, están en conflicto con el Consejo de Educación Secundaria (CES) por la falta de un espacio adecuado para que los estudiantes del liceo de Ciclo Básico, alrededor de 150, puedan almorzar. El centro de estudios comenzó a funcionar en 2015, y en 2016 se convirtió en un liceo de tiempo completo. En ese momento se acordó con la dirección del centro que los estudiantes irían a almorzar al comedor de la escuela 257, ubicada frente al liceo, pero esto no se pudo coordinar. Sí pudieron utilizar el comedor de la escuela 286, que es enfrente pero un poco más lejos, en la esquina. Durante el año pasado, informaron los docentes en un comunicado del Núcleo Sindical, el almuerzo se hacía en dos tandas, ya que el comedor de esa escuela no tenía espacio para todos los estudiantes. Esto, explicaban, “implica organizar a los estudiantes, acompañarlos y comer en un tiempo de media hora por tanda. Sin tener en cuenta cuestiones climáticas y de seguridad vial”.

Este año la matrícula del liceo aumentó, y se formó un nuevo grupo de primer año, por lo que se planteó desde el CES “que los estudiantes vayan a almorzar en tres tandas o en dos tandas en el mismo espacio físico -que queda pequeño- y en la misma franja horaria”. Ante esto, los docentes resolvieron no acompañar más a los estudiantes a almorzar. “Es una situación que ya no podemos sostener. No corresponde que un liceo de tiempo completo no cuente con espacio para almorzar, ni que estemos cruzando chiquilines para que almuercen; es totalmente antipedagógico”, explicó Adriana Machín, docente de Idioma Español.

La directora general del CES, Celsa Puente, dijo en el programa Todo pasa, de Océano FM, que parece “un despropósito que la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] tenga en la misma cuadra dos instituciones con la misma potencialidad, y que a la vez Secundaria tenga que hacer una cocina y un comedor”. Explicó que surgieron “algunas dificultades, que pasan cuando no estamos acostumbrados a trabajar juntos”, con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y que es “cuestión de organizarse” y “racionalizar los recursos que están disponibles en los territorios”. Además, informó que había pedido una inspección al liceo para determinar qué había pasado un día de la semana pasada en que los estudiantes no almorzaron, cuando los docentes comenzaron con la medida de no acompañar a los estudiantes a la escuela.

Esta semana parece haberse encontrado una alternativa, ya que el CES otorgó un horno al liceo y se acondicionó el espacio de hall de entrada para almorzar allí. “Es un avance, pero no podemos parar acá. El liceo aumentó su matrícula y seguramente se va a ampliar, va a haber un plan de obras, y tiene que ser fundamental el espacio de comedor; si no, esto siguen siendo parches”, opinó Machín.

Los docentes, en tanto, emitieron un nuevo comunicado en el que rechazan algunos de los comentarios de Puente. “No es cuestión de organizarse, teniendo en cuenta que la directora de la escuela 257, [...] se negó rotundamente a que los alumnos del liceo utilizaran el comedor de dicha institución”, señalan. Sobre la necesidad de “racionalizar recursos”, los docentes sugieren que “una forma de hacerlo es que una de las cinco propuestas de tiempo completo existentes en el país cuente con un comedor propio. No es una cuestión de [...] recursos materiales, [sino de] recursos humanos, que [...] deben ser cuidados”.