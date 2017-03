Docentes reclaman que hay grupos superpoblados en muchos liceos

A días del comienzo de las clases en los liceos, al menos para los estudiantes de ciclo básico y los de cuarto año, que arrancan el lunes 6, varios núcleos de profesores de distintos liceos analizan tomar medidas por lo que consideran superpoblación de los grupos. Ayer los profesores del liceo 70 nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo ocuparon el centro educativo de Cerro Norte, a la espera de una respuesta del Consejo de Educación Secundaria (CES). Aseguran que actualmente los grupos están quedando de entre 30 y 31 estudiantes, si bien cuando se inauguró el edificio, en 2014, se acordó que serían de un máximo de 28 alumnos, con la tendencia a que no fueran de más de 25.

El secretario general de ADES, Julio Moreira, dijo a la diaria que el problema es “general” y que sucede en varios liceos, no sólo en el liceo 70. “Este año se hizo figurar como inscriptos a todos los que egresaron de primaria, automáticamente, mediante el sistema informático, incluso a unos 400 estudiantes que no lograron un nivel mínimo pero por edad fueron derivados a la enseñanza media”, explicó, y añadió que muchos de estos inscriptos automáticamente luego concurrieron al liceo a confirmar la inscripción, pero otros no. “Cuando fueron distribuidos en liceos quedaron matrículas de 40 o 45 estudiantes, principalmente en la zona metropolitana y en algunas localidades del interior, como Salto y Rivera”, señaló el dirigente, que dijo que si bien los adscriptos forman los grupos tomando en cuenta los antecedentes, la escolaridad y el comportamiento de los estudiantes, “un montón, por la vía de los hechos, no van a concurrir”.

Ayer de mañana, luego de que los docentes del liceo 70 ocuparan el local, la directora general del CES, Celsa Puente, envió una nota en la que asegura que los grupos van a quedar de 28 estudiantes, contó Moreira. En entrevista con la radio Carve, Puente aseguró que los grupos del liceo 70 no son de 30 estudiantes sino de 28, y si bien expresó que “ojalá todos los liceos tuvieran 25 estudiantes”, explicó que “es evidente que si tenemos 1.000 escuelas urbanas, 247 liceos y entre 30 y 40 escuelas de UTU, estamos metiendo a la población de primaria en un tercio de las instituciones que tenían”. Aseguró que Uruguay como país está “haciendo una campaña para que todos los estudiantes entiendan que ya no alcanza con cursar educación primaria, que la educación media es obligatoria pero, sobre todo, es un derecho”, y en este marco, es “necesario hacer un esfuerzo entre todos”.

Reunidos en asamblea, los docentes del liceo 70 resolvieron responder la nota de Puente “pidiendo explicaciones de cómo se va a hacer” para llegar a grupos de 28 estudiantes: “¿Con qué criterio van a quitar estudiantes? ¿Van a quitar a algunos que ya estén inscriptos? ¿Qué va a pasar con ellos?”, cuestionaron. Según Moreira, esta situación se debe a errores en la planificación, y “las soluciones que se pueden implementar son tardías”. Aseguró que los docentes hacen estos planteos porque están preocupados por “las condiciones de aprendizaje” y para tener las mejores condiciones “para retener a los alumnos, que muchas veces comienzan pero después abandonan”, y criticó que el CES haya hecho una “apuesta fuerte a la inscripción pero no a la inclusión”.

Docentes de los liceos 16, 56, 51 y 54 también denunciaron en ADES problemas de superpoblación. En algunos casos reclaman más turnos de adscriptos o la creación de nuevos grupos, mientras que en el liceo 9, de bachillerato, los docentes anunciaron que no comenzarían las clases el 6 de marzo porque actualmente hay grupos de 13 a 15 estudiantes, cuando se espera que sean de cerca de 30. Moreira explicó que en ese caso se demoraron los trámites de cambio de liceo (ya que los estudiantes pasan de ciclo básico a bachillerato), y los docentes reclaman que en esas condiciones no se puede diseñar los grupos.

En líneas generales, Puente aseguró que se han tomado medidas permanentemente para evitar la superpoblación, y puso como ejemplo que se crearon nuevos grupos en el liceo 17. “La tendencia es que los grupos tengan 30 estudiantes, pero no siempre podemos lograrlo”, afirmó.

Por otra parte, destacó que este año las clases comienzan con más de 95% de las horas docentes adjudicadas, lo que no se lograba hace más de 40 años en secundaria. Señaló que el proceso de elección fue más transparente que en años anteriores y enfatizó que se logró en acuerdo con todos los actores involucrados.