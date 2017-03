Durante su visita a Uruguay, John Kerry, ex secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con el presidente Vázquez

Llegó 11.30 a la Torre Ejecutiva y estuvo durante una hora reunido con el presidente Tabaré Vázquez. El ex secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry viajó unos días a Uruguay de vacaciones y aprovechó la oportunidad para reunirse con el mandatario e intercambiar acerca de la “estabilidad política y económica” de Uruguay como representante del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

“Estoy acá exclusivamente como un ciudadano común”, sostuvo de entrada y repitió varias veces, al ser consultado sobre la administración estadounidense de Donald Trump, de la que prefirió no hablar. “Yo no represento al gobierno y no estoy acá para hablar sobre sus intenciones ni sobre la política estadounidense. Soy parte del sector privado ahora, y estamos buscando la manera de cooperar con otras empresas y personas con el fin de sacar ciertas economías adelante; y parece obvio que trabajar con los gobiernos de todos los sitios que visitás es algo fundamental”, explicó.

Tras su salida del gobierno de Estados Unidos, el 20 de enero, Kerry se unió hace dos semanas al Fondo Carnegie, un centro de investigación, propaganda y divulgación de ideas que busca “desarrollar en otros países un nivel similar de estabilidad, transparencia y eficiencia” al alcanzado en Uruguay.

En diálogo con la prensa después del encuentro con Vázquez, en las puertas de la Torre Ejecutiva, el ex senador demócrata sostuvo que Uruguay es un “tremendo ejemplo” de un país con “una conciencia social, que logró dinamizar su economía, elevar sus estándares de vida así, alcanzar niveles de corrupción muy bajos y ser capaz de proveer un modelo para algunas cosas que pueden ser hechas en otros sitios”, y apuntó que “con los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, ojalá estas dos economías puedan empezar a progresar también”.

Consultado por las posibilidades del país para mejorar su economía, consideró que “ya lo está haciendo”. En este sentido, alabó el “muy alto” nivel alcanzado en educación y las “enormes nuevas oportunidades” proporcionadas a los estudiantes jóvenes. Por otro lado, consideró que uno de los desafíos por delante será encontrar la manera de que “los estudiantes se queden y construyan acá el futuro”.

Dijo además que Uruguay es “un país hermoso” y que una de las razones porque no vino antes es que al país “le está yendo muy bien”. “Tendemos a ir donde está la crisis o urgencia inmediata” sostuvo Kerry.