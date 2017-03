En el sector de Lacalle Pou buscan “dar vuelta la página” y “restablecer vínculos” con ex intendentes de AN tras el asado con Mujica

El hecho de que los intendentes y ex intendentes que responden a Todos, el sector que lidera Luis Lacalle Pou, se negaran a ir a un asado con el ex presidente José Mujica, por mandato de su líder, desató un hecho político todavía mayor que el que el legislador nacionalista pretendió evitar, aseguró el diputado y ex intendente Omar Lafluf (Alianza Nacional), uno de los jerarcas departamentales que sí concurrieron a la comida con el senador del Movimiento de Participación Popular.

Mientras que Lacalle Pou confesó que pidió a los intendentes de su sector que no asistieran al evento para evitar que se convirtiera en un hecho político y para dejar en claro que su sector no tiene “nada que ver con Mujica”, el líder de AN, Jorge Larrañaga, no ahorró críticas a la actitud del sector Todos. “No se trata de Mujica sí o Mujica no. Es un tema conceptual. Yo respaldo a los intendentes para que se reúnan con quien quieran con el motivo que sea conveniente, no ando indicando en forma vertical con quién tienen que reunirse”, dijo ayer a El País. Además, Larrañaga aseguró que “no está bien” que no se le avisara al organizador del evento -el senador y ex intendente de Soriano Guillermo Besozzi-, lo que “generó los chisporroteos que todos conocemos y que marcan diferencias conceptuales”. Según expresó, “hay que tener confianza en los intendentes y que ellos resuelvan, en función de tener una agenda distinta a la política parlamentaria, la posibilidad de participar o no, mas allá de que pueda quedar bien o mal. No puede ser todo un cálculo para ver qué nos sirve y qué no nos sirve”.

En otras declaraciones a El Espectador, Larrañaga pidió “terminar con la lógica del Uruguay partido al medio”, y sostuvo que le “molesta” y que se trató de esa “suerte de jugadas” que desaprueba. “No me imagino a Wilson diciendo ‘yo no me reúno con tal o cual’”, remató. En la misma línea, Besozzi sostuvo: “No podemos perder nunca el diálogo, ni entre Peñarol y Nacional, ni entre empleador y empleado, y los políticos, menos que menos”.

En filas de Lacalle Pou, el intendente de Florida, Carlos Enciso, justificó la actitud de su líder y manifestó su adhesión expresa al mandato del senador: “No estoy dispuesto a tener una exposición pública con alguien que hizo campaña electoral y le pegó al Partido Nacional”, dijo el martes a El País.

Sin embargo, según pudo saber la diaria, varios dirigentes del sector encabezado por el ex presidenciable comenzaron algunos acercamientos con los ex intendentes. Incluso hoy Lacalle Pou y Besozzi coincidirán en la Expoactiva, y se espera que ambos mantengan un encuentro.

De la misma forma, Lafluf recibió llamadas tanto del ex intendente de Durazno Benjamín Irazábal como del senador Álvaro Delgado, uno de los legisladores más cercanos a Lacalle Pou. Según dijo Irazábal a la diaria, “se ha magnificado un tema que es menor”, por lo que llamó tanto a Lafluf como a Besozzi, para “restablecer los vínculos de esa amistad en serio que tenemos y dar vuelta la página”. También consideró que esta “experiencia” servirá para “que en el futuro se tengan los diálogos y las llamadas oportunas”, ya que “habiendo hecho una llamada a tiempo nos hubiéramos evitado todos estos males”. El ahora diputado admitió que “no tenía ganas de ir al asado”, pero pidió disculpas por no avisarle personalmente a Besozzi por su ausencia. “Trascendió que no íbamos a ir, pero a los amigos hay que avisarles personalmente”.