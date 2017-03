Falta de maestros, grupos superpoblados y largas listas de espera en UTU

Túnicas blancas y todavía “duritas”, moñas azules recién armadas, niños sonrientes y maestras ansiosas. La imagen se vivió en distintos jardines y escuelas de todo el país ayer, cuando unos 320.000 niños empezaron las clases. También arrancaron los estudiantes de ciclo básico y de cuarto año de liceo, y los estudiantes de las escuelas técnicas de la UTU.

Los gremios docentes evaluaron el arranque del año de forma dispar. Empezando por los más chicos, los niños de tres, cuatro y cinco años que concurren a jardines, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública (FUM-TEP), Elbia Pereira, marcó que lo que más les preocupa actualmente es la cantidad de auxiliares que faltan para los grupos, en particular a raíz del aumento de las inscripciones de niños de tres años. “Los niños de tres años necesitan una asistencia diferente a la de los niños mayores, y se hace muy necesario un auxiliar; solamente con que un niño quiera ir al baño, hay que acompañarlo y no se puede dejar al resto del grupo”, ejemplificó. Según indicó Pereira, faltan 120 auxiliares para educación inicial, lo que se suma a la carencia de auxiliares de limpieza en todas las escuelas.

La dirigente de la FUM-TEP reiteró que en total faltan unos 300 maestros, 100 en Montevideo (en particular de la zona oeste), y los demás en San José, Canelones y Treinta y Tres. El aumento de los grupos no es el motivo de la falta de maestros, ya que, debido a la baja de los nacimientos, en los últimos años ha disminuido la matrícula en primaria, explicó Pereira, que añadió que el problema es que el número de maestros que egresan año a año no cubre las vacantes que se generan. En diciembre ya se sabía que por jubilaciones o fallecimientos se generarían unas 1.000 vacantes de maestros, mientras que fueron 700 los maestros que egresaron de Formación en Educación.

“La formación docente, lo salarial, lo atractivo de la carrera en cuanto a las exigencias que tiene Primaria” juegan en la disminución de los egresados de Magisterio, opinó Pereira, que puntualizó que en primaria, además, sólo maestros titulados pueden dar clases, no como en otros subsistemas educativos.

Si bien el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, dijo ayer que “no hay ningún niño sin maestro”, Pereira remarcó que para que eso no pase, el maestro comunitario -en los casos en que la escuela tenga-, el maestro secretario o incluso en muchos casos el director “deja su función para atender las clases, o hay maestras que atienden dos clases. Convengamos que no es lo que debería ser”.

Respecto de la falta de maestros, las autoridades aseguraron que entre hoy y mañana se están haciendo nuevas elecciones de horas para cubrir las vacantes. Tanto Netto como la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Irupé Buzzetti, señalaron que seguramente se convoque a maestros de departamentos del interior del país que no han podido elegir grupos para que asuman en los lugares que faltan. Buzzetti dijo ayer a Canal 12 que son menos los maestros que faltan (100 de educación inicial y 58 de escuelas comunes), y se expresó “más optimista” que el año pasado, cuando se estaba en esta situación a 15 días de haber empezado las clases, ya que esta vez la esperan poder solucionar en el correr de la semana. Explicó que es difícil evitar que se dé esta situación al comienzo de los cursos, ya que por un lado están a la espera de los maestros que se pueden recibir en febrero y marzo, tras dar sus exámenes finales, y no pueden convocar a maestros del interior antes de que los recién recibidos elijan sus turnos. También se apela a los maestros jubilados, que pueden elegir grupos si hay vacantes.

Pereira dijo que le parece bien que se ofrezcan grupos a los maestros del interior, pero alertó de las dificultades que puede significar trasladarse a la capital. “El costo de vida es menor en el interior, y si encima tienen que pagar un alquiler, no lo veo viable”. Recordó que la FUM-TEP ofreció al Codicen gestionar un edificio en comodato para generar algún hogar para maestros en esa situación o para maestros que sigan estudiando en la capital (así como la federación maneja dos hogares para hijos de afiliados que vienen a Montevideo a estudiar), pero la propuesta “no fue de recibo y no la podemos solventar”. La dirigente estimó que llevará más de una semana cubrir todas las vacantes, y consideró que seguramente se cubran con maestros que hagan doble turno.

En cuanto a la cantidad de niños por grupo e infraestructura, Pereira dijo que Primaria creó más cargos “y en general se ha descomprimido la superpoblación”, y acotó que actualmente hay obras en edificios puntuales, pero “se reconoce que se hizo una fuerte apuesta al tema de infraestructura de las escuelas”.

El desafío de educación media

“Para Secundaria es un buen inicio de clases”, dijo Celsa Puente, directora general del Consejo de Educación Secundaria (CES), que agregó que se había cubierto 97% de las horas docentes, algo inédito hasta ahora. Por la mañana, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) realizó una recorrida por distintos liceos. Por la tarde, Fenapes reprobó el arranque del año; el gremio estima que unos 5.500 liceales no pudieron empezar, por problemas en la inscripción, en informática, falta de mobiliario o personal. Los docentes reprobaron la superpoblación. Isabel Jauregui, consejera del CES electa por los docentes, lamentó el manejo de la información de las autoridades. “Creo que el reconocimiento de los problemas y las dificultades que tenemos no debilita a la ANEP ni a los consejos, sino que es un acto de responsabilidad”, deslizó la consejera. La bipartita, que se iba a realizar ayer de tarde, fue postergada para el viernes por el Codicen.

Por su parte, Ariel Prates, secretario general de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), también identificó la superpoblación de los grupos como uno de los problemas más importantes de ese subsistema. “Nosotros trabajamos con grupos de cerca de 20 estudiantes, con 25 como límite, y en algunos casos este año los grupos llegan a 45, 50 alumnos”, explicó. Prates consideró que este año eso se da “de forma reiterada”. Por otra parte, dijo que se mantienen problemas de infraestructura en varios edificios: “Muchos talleres no están en condiciones, se llueven”, e incluso dijo que en algún caso se corre riesgo por las conexiones eléctricas. Por otra parte, lamentó que hay muchos jóvenes en lista de espera: dijo que son 2.300 los que esperan poder entrar al nivel 1 (ciclo básico y formación profesional básica).

Si bien están evaluando la situación de forma bipartita, en un grupo de trabajo junto al Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), AFUTU mantiene las reivindicaciones ante los reclamos concretos de los trabajadores, añadió Prates. “Esto es consecuencia de una política educativa de este gobierno, de meter a todos para adentro, pero no está acompañada de un presupuesto acorde”, opinó el dirigente.

AFUTU está a la espera de las respuestas que el CETP pueda dar el jueves, en una nueva reunión bipartita que tendrán, y luego convocarán a un Consejo Nacional de funcionarios para evaluar la situación y si, eventualmente, inician un conflicto.

Netto, que recorrió ayer varias instituciones de la ANEP, aseguró que en educación media se está ante un “desafío importante”. “Estamos en una fase donde seguramente los problemas estén sobre la mesa en forma cotidiana”, reconoció, y graficó señalando: “Cuando hace unos años atrás decíamos que queríamos que todos estudiaran, muchos sabían que no era posible, porque no había dónde sentarlos, no había presupuesto para contratar a los docentes, no había presupuesto para generar grupos nuevos. Hoy el país llegó a una realidad en la cual eso sí se materializa. Por tanto hoy estamos en esa fase, en una educación realmente para todos”. Recordó que este año se hizo la inscripción anticipada y automática de los niños que egresaron de sexto de escuela, pero marcó que hay entre 1.700 y 1.800 niños (Puente dijo luego que eran 2.500) cuyas familias todavía no habían confirmado la inscripción, lo que consideró “una debilidad importante en la sociedad, que tenemos que revertir”. El presidente del Codicen informó que desde 2010 a la fecha se crearon 2.000 grupos en educación media, y ratificó que en este período “van a quedar las condiciones para poder universalizar la educación media, no solamente porque se van a hacer nuevos centros, se van a generar nuevos grupos, sino también porque se va a mejorar el flujo, las condiciones y también las promociones”.

Netto fue duro al comparar “paradigmas”: “Algunos van a decir que estábamos mejor antes, con el modelo anterior, con la educación media para algunos, con esa naturalización de la pérdida de jóvenes permanentemente del sistema, y estamos los otros, entre los que me incluyo, trabajando para revertir una situación de desigualdad profunda a lo largo de la historia de la educación media del país”.