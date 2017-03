Fenapes concurre hoy a bipartita con el CES

Los docentes de secundaria tuvieron una asamblea el sábado para evaluar el inicio de clases en todo el país. Una declaración que emitieron tras la reunión fue contundente: los profesores aseguran que “el comienzo de cursos ha sido caótico”.

La declaración de la asamblea de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) describe que hay más de 1.300 estudiantes que se preinscribieron en primer año automáticamente, mediante el sistema informático, y que no confirmaron presencialmente la inscripción. “Y probablemente no lo hagan, pues pertenecen a un sector de la población sobre el cual recae la desigualdad económica en términos de penosas condiciones materiales de vida”, añaden. Los docentes aseguran que el sistema de inscripciones no es una herramienta “capaz de permitir, por sí sola, la universalización de la matrícula de enseñanza media”, y consideran, en cambio, que “no se trata de universalizar, sino de democratizar el acceso a los centros de enseñanza sin que ello suponga ninguna clase de recortes en la propuesta formativa”. Afirman que esta dificultad con el sistema informático hizo que hasta el momento haya “decenas” de liceos de ciclo básico que están “desbordados respecto de la matrícula que se les ha asignado, e imposibilitados ediliciamente de hacer frente a la demanda”. Además, señalan que muchos estudiantes que fueron trasladados deben recorrer largas distancias para estudiar, y ponen como ejemplo que estudiantes de Achar fueron derivados a Paso de los Toros (ambas localidades en Tacuarembó), y estudiantes de Sayago fueron trasladados al Centro de Montevideo.

Por otra parte, los docentes señalan que por problemas de infraestructura no pudieron iniciar los cursos en varios centros. Para solucionar tanto los problemas de superpoblación como los de edificios deteriorados, Fenapes señala que “urge la construcción de nuevos edificios”.

Por último, aseguran que también hay problemas por la falta de creación de cargos. La declaración denuncia que faltan adscriptos, bibliotecólogos, preparadores de laboratorio, profesionales para los equipos multidisciplinarios, porteros, administrativos y auxiliares de servicio. Fenapes pide que las autoridades reconozcan su responsabilidad en estos problemas, y afirman a la vez que los docentes no tienen “responsabilidad alguna” en ellos. Plantearán estas dificultades en una reunión de la comisión bipartita con el Consejo de Enseñanza Secundaria que se realizará hoy, y esperan que las soluciones se implementen en un máximo de 48 horas. Y advierten que si esto no pasa antes del jueves, respaldarán a los docentes que impulsen medidas de lucha: “Si los planteos propositivos que realicemos no son atendidos, respaldaremos a las filiales de todo el país en las medidas de lucha que decidan adoptar”.