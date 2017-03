Fórmulas y recetas

Tras casi tres años de las elecciones internas de 2014, las tendencias dentro del Partido Nacional (PN) comienzan a consolidarse. El bloque Todos hacia Adelante, encabezado por Luis Lacalle Pou, se fortalece y vive una interna sin ninguna fisura notoria. Por el contrario, la columna que encabeza Jorge Larrañaga se resquebraja y empiezan a aparecer figuras que cuestionan su liderazgo.

Lacalle Pou es el dirigente de la oposición que cuenta con mayor intención de voto, y busca posicionarse como el principal referente. Mañana en el auditorio de Antel presentará una batería de medidas que, a su entender, el país necesita, algo que ya hizo hace exactamente un año. La fecha elegida no es casual: será el día después del segundo aniversario de la asunción del presidente Tabaré Vázquez.

Larrañaga todavía no definió si será candidato o no. Mientras que sus seguidores le piden que se postule, también recibe críticas, como las de la senadora Verónica Alonso, por manejar temas electorales en su agenda. El dirigente ha insistido con la posibilidad de crear un acuerdo entre los partidos de oposición para lograr la gobernabilidad en 2019, aunque ese discurso fue parcialmente cooptado por Lacalle Pou, quien, sin embargo, llamó a implementar esos pactos este mismo año, dado que el Frente Amplio perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. La gran apuesta de Larrañaga para este año es convertir a su sector en un “movimiento” político que permita mayor diversidad interna, acaparar figuras de otros partidos y dar a sus propios dirigentes la libertad para presentar sus propias listas al Senado.

La relación con los intendentes del interior, donde el PN habitualmente se hace fuerte, tiene un costado problemático para ambos caudillos. Larrañaga es el que más está sufriendo con esto: una porción de los jefes comunales -que habían sido el principal bastión del sector- comenzó a cuestionar su forma de dirigir Alianza Nacional, al punto de que la máxima jerarca departamental de Lavalleja, Adriana Peña, dijo en noviembre que no podía afirmar si apoyaría al Guapo en caso de que fuera candidato. “Para seguir a un líder yo tengo que estar convencida de que es la persona indicada, y en este momento no me convenzo”, afirmó, en declaraciones al programa Quién es quién, de la emisora Diamante FM. Por otro lado, la propuesta del intendente de Florida, Carlos Enciso, de abrir su propia agrupación nacional tampoco estaba en los planes de Lacalle Pou y, según dijo el propio intendente a Subrayado a principios de febrero, el senador en un primer momento no entendió esa decisión, aunque finalmente optó por apoyarla.

Sea como sea que se defina esta cambiante correlación de fuerzas para junio de 2019, lo que ya se sabe es que de las elecciones internas no surgirá la misma fórmula de 2014: Larrañaga anunció este fin de semana, en declaraciones a El Observador, que no será por tercera vez consecutiva candidato a la vicepresidencia.