INC y ocupantes enfrentados por una fracción en Bella Unión

Cuatro “peludos” (término con el que se comenzó a llamar a mediados del siglo XX a los cortadores de caña de azúcar) de Bella Unión viajaron a Montevideo para acampar frente al Palacio Legislativo, con la intención de ser recibidos una vez más por autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC). Hace casi dos semanas, tuvieron una reunión en la que reclamaron la entrega de un predio de 248 hectáreas en Artigas, y desde el organismo estatal se les negó, alegando la existencia de mecanismos que aseguran “transparencia y orden” en la adjudicación. Como respuesta, ayer dos de los peludos iniciaron una huelga de hambre, con el apoyo der la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).

La tierra en cuestión es la fracción 49B, conocida como Colonia Eduardo Acevedo, a 30 kilómetros de Bella Unión, y la historia de su adjudicación se remonta al menos a dos años atrás. Según informaron desde el INC, el 14 de octubre de 2015 se adjudicó esa fracción a un colono que no ha podido tomarla debido a que en principio el pastoriante -la persona que firma un contrato a corto plazo con el INC para usufructuar un predio hasta su adjudicación- lo ocupó y, una vez que se realizó el juicio y el desalojo correspondiente del ocupante, el predio pasó a ser ocupado por el grupo São Pedro, llamado así en memoria del peludo y guerrillero tupamaro Bandera Lima.

São Pedro está conformado por los cuatro peludos que reclaman la tierra, aunque a la huelga de hambre se sumó en solidaridad Jesús Gérez, quien conversó ayer con la diaria. “Nadie nos atiende. Por eso llegamos a esto”, afirmó. Los artiguenses plantearon que necesitaban la Colonia para su explotación.

Desde el instituto, su presidenta, Jacqueline Gómez, contó a la diaria que “escuchamos su planteo” y que la respuesta otorgada fue que existen vías formales para llevar a cabo la adjudicación. “La forma de acceso a las tierras es por medio de llamados públicos o en acuerdo con organizaciones sociales del territorio, y ellos no quieren hacerlo de esta manera, entonces estamos ante un problema de difícil solución”.

Los peludos dicen que es imposible acceder mediante concurso. “Hay amiguismo y mucha política, entonces no podemos acceder”, sostuvo Gérez. Por el contrario, Gómez consideró que el proceso de selección mediante llamados públicos “exclusivamente técnicos” es el que “transparenta la gestión” del INC. “Basta con decir que entre 2015 y 2016 realizamos más de 120 llamados, a los que se presentaron más de 1.500 familias, y sólo el año pasado adjudicamos 13.500 hectáreas. Es el procedimiento que para nosotros garantiza igualdad de condiciones para todos los postulantes”, afirmó.

Además, la presidenta del INC sostiene que el proyecto presentado por los ocupantes “no es viable”, en el sentido de que “casi 70% de la tierra está pensada para medianería de arroz, que entra en el marco de un proceso de tercerizaciones que no es a lo que apuntamos con el instituto, que tiene como eje fundamental del trabajo del colono la explotación directa de las tierras”.

Por su parte, el secretario general de la UTAA, Sergio Pintado, dijo a la diaria que existe una “fuerte necesidad” de empleo en Bella Unión y que por este motivo, si bien consideran “un tanto apresurada” la decisión de iniciar una huelga de hambre, “la apoyamos”, y sostuvo que “en los próximos días” la directiva viajará a Montevideo.