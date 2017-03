INE difundió datos del ingreso de hogares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió ayer los datos estimativos del ingreso de los hogares y de las personas de enero de 2017; la información resulta de la Encuesta Continua de Hogares.

El ingreso medio de los hogares a valores corrientes (sin aguinaldo y sin valor locativo) para todo el país se estimó en 56.847 pesos. Ese valor es 3.514 pesos más que en diciembre; en enero de 2016 el estimativo había sido de 50.907 y en enero de 2016 había sido de 47.221 pesos. Esos 56.847 pesos son un promedio nacional; las diferencias entre Montevideo y el interior del país son grandes: para Montevideo, la estimación puntual del ingreso medio de los hogares se estimó en 68.107, pesos y para el interior del país se fijó en 48.948 pesos. Ese es el promedio al interior del país, pero, a su vez, las diferencias son notorias si el hogar está situado en una localidad urbana o rural: el ingreso medio de hogares en localidades con más de 5.000 habitantes se situó en 51.008 pesos, mientras que para quienes viven en pequeñas localidades o zonas rurales, el valor se ubicó en 43.022 pesos.

El ingreso real medio de los hogares (sin aguinaldo y sin valor locativo a precios de enero de 2005) para el total del país se estimó en 23.548 pesos para enero de 2017, 1.581 pesos más que en diciembre de 2016 (en enero de 2016 era de 22.800 y en enero de 2015, de 23.130 pesos). El ingreso real medio de los hogares de Montevideo se situó en 27.797; para las localidades con más de 5.000 habitantes en 21.433, y para los hogares rurales o de pequeñas localidades, se situó en 18.077 pesos. De acuerdo a los datos del INE, el ingreso de los hogares rurales y de pequeñas localidades en enero de 2017 es inferior al de enero de 2016 (18.801) y al de enero de 2015 (19.898).

El ingreso medio per cápita (sin aguinaldo y sin valor locativo) se estimó en 20.178 para enero de 2017 en todo el país; el valor es 1.245 pesos superior a la estimación de diciembre de 2016 (en enero de 2015 se estimó en 16.767 y en enero de 2016, en 18.070). En Montevideo el ingreso medio per cápita se estimó en 25.207 pesos y en el interior del país en 16.888 pesos; en las localidades con más de 5.000 habitantes el ingreso per cápita se estimó en 17.479 y para los hogares de localidades pequeñas y zonas rurales se estimó en 15.144 pesos.

Para el total del país, la estimación del ingreso medio per cápita (sin valor locativo y sin aguinaldo a precios de enero de 2005) para enero de 2017 se situó en 8.358 pesos, 560 más que en diciembre de 2016. En Montevideo el valor se ubicó en 10.288 y en el interior, en 7.096 pesos.