Intendente Martínez se mostró sorprendido por críticas del MPP por suba del boleto

Desde Tacuarembó, adonde viajó para participar en la Fiesta de la Patria Gaucha, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se mostró sorprendido por las críticas que le hicieron desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) por la suba del boleto. El sector manifestó su preocupación por el impacto que la medida “tiene en la clase trabajadora y en los sectores más pobres de nuestra sociedad” y pidió “revisar a fondo la actual composición del precio del boleto”.

Por otra parte, la Junta Departamental capitalina aprobó por unanimidad un llamado a sala al intendente. “Hay sectores que quieren más explicación, perfecto. La matemática es la matemática, y no hay vuelta. El gran problema acá es que hace tres años se vendían 300 millones de boletos y ahora se venden 170 millones”, dijo Martínez al canal 4. El jefe comunal agregó que “hay que compensar la caída del boleto”, la inflación y los incrementos salariales a los trabajadores. “Si alguien me dice cómo plantar un árbol para que crezca dinero, yo lo planto con mucho gusto. El problema es que no puedo hacer magia”, aseguró.