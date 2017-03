John Kerry tras su entrevista con Tabaré Vázquez: “Hacía tiempo que no dormía tan bien, recomiendo este país para descansar”

EL FARO del Final del Mundo

El ex funcionario de la Casa Blanca visitó Uruguay luego de que un amigo suyo que presenció la cadena nacional del mandatario uruguayo se curó del insomnio.

John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Barak Obama, pasó el fin de semana en el balneario fernandino de José Ignacio, en una visita turística. El ex funcionario diplomático quedó “fascinado” con el lugar, y aseguró: “Este estilo rústico, de casas sencillas y escasa infraestructura, es lo que estuvimos tratando de construir en Siria. Si Dios quiere, dentro de 15 años ese país va a estar lleno de lugares como este”. Ayer Kerry se reunió con el presidente Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva y tras el encuentro aclaró que lo hizo “como un ciudadano común”. “Estoy muy satisfecho con esta reunión. El presidente Vázquez me habló mucho rato y hacía tiempo que no dormía tan bien. Recomiendo este país para descansar”.

Allegados al ex funcionario de la Casa Blanca explicaron que tomó la decisión de pasar sus vacaciones en Uruguay luego de que un amigo le contara que estaba en el país durante la cadena de radio y televisión que brindó Vázquez el 1º de marzo y se curó del insominio. Vázquez, por su parte, dijo que el encuentro fue una oportunidad para “transmitirle al señor Kerry que si bien la relación con Barak Obama no fue tan fluida como con mi amigo George Bush y en ningún momento lo tuve en cuenta como un potencial aliado en una eventual guerra con Argentina, siempre lo consideramos un gran estadista y un político recto. Quizá el exceso de juventud lo llevó a tener actitudes ingenuas y utópicas, pero eso no es un crimen”.