La elección de jóvenes del PN será la primera presentación en las urnas de Juntos, el nuevo movimiento de Larrañaga

El sábado 2 de setiembre se desarrollará el episodio electoral interno más importante que vivirá el Partido Nacional (PN) hasta el período electoral de 2019 y 2020. No se trata de una elección cualquiera: los jóvenes de entre 14 y 29 años elegirán a padrón abierto sus autoridades nacionales, departamentales, y a un directorio juvenil con 15 representantes, entre ellos el futuro presidente de la juventud del partido. Además, dos de ellos integrarán con voz y voto el Honorable Directorio del PN.

Se trata de la tercera elección juvenil que organiza el PN, y esta nueva edición arroja novedades en los dos bloques partidarios. Por el lado de Todos, que lidera el senador Luis Lacalle Pou, se tratará de su primer elección interna, al menos del sector tal como se lo conoce. La fracción herrerista del nacionalismo participó en 2012 con su viejo esquema de alianzas, Unidad Nacional, y fue derrotado por Alianza Nacional (AN). El presidente designado en aquel entonces fue Gonzalo Baroni, de AN y perteneciente a la agrupación Los Jóvenes Blancos, que orienta el diputado Pablo Iturralde.

Pero para los jóvenes del bloque de Jorge Larrañaga la elección también será una novedad, porque será la primera vez que el nuevo “movimiento” del senador, Juntos, comparezca a una instancia electoral. Una de las mayores incertidumbres pasa por qué harán los sectores juveniles de las agrupaciones que vienen tomando distancia de Larrañaga, por ejemplo, las de la senadora Verónica Alonso o las de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña. Ante esa situación, el sector apuesta a aplicar la misma receta que prevé para junio de 2019: según Cecilia Sena, secretaria general de la juventud de AN, el bloque se presentará como Jóvenes Juntos, y piensa “poder nuclear a grupos con variadas identidades, que no necesariamente son de AN, ni tampoco implica que este sector desaparezca”.

Sena dijo que la elección no es sólo una instancia para medir fuerzas, sino también para “prender los motores de cara a una interna, y que los jóvenes entiendan que puedan ser candidatos en un sistema político como el uruguayo, donde hay mucha gente de avanzada edad”. También aseguró que la convocatoria a participar en la elección nacionalista se hace “a la juventud uruguaya” y que la campaña sirve para “darle dinamismo al partido” y “revivir el espíritu de militancia”.

AN ganó las dos elecciones juveniles de 2007 y 2012, que tuvieron 53.920 y 46.037 participantes, respectivamente. “Para nosotros, presidir dos veces la juventud del PN ha sido no sólo un honor, sino la responsabilidad de guiar la juventud hacia un camino, y lo mismo será para esta elección; el nombre no cambia nuestros objetivos”, dijo Sena. Entre estos, sostuvo que está la búsqueda de “espacios para estar en la toma de decisiones de nuestro partido”. También destacó que AN posee su propia estructura orgánica interna, aparte de la del PN, lo que es un “plus que nos diferencia del otro sector”.

Ese mismo punto, admite Joaquín Hernández, coordinador de la juventud de Todos, es una debilidad de su bloque, aunque adelantó que están trabajando para superarlo. “Las estructuras recién se están formando para nosotros; tenemos una coordinadora funcionando con bases de los 19 departamentos, pero no tenemos algo formal, estructurado, con reglamentos, aunque sí lo tenemos planteado para hacer para adelante, y esta elección nos puede servir para formalizar esa estructura juvenil del sector”, explicó.

Las victorias internas del bloque herrerista a nivel nacional en 2009 y 2014 fueron antecedidas por las dos victorias de AN en las elecciones juveniles, en 2007 y 2012. Según Hernández, esto puede atribuirse a varias razones. Una de ellas, enumeró, es que AN “siempre ha tenido más intendencias, por lo que cada uno de los jerarcas departamentales se preocupaba de tener su propio grupo de jóvenes y ponía a andar una estructura de gente, listas y una estructura ya consolidada durante cinco años no sólo en una administración, sino en un departamento”. También sostuvo que “hubo siempre un poco más de formalidad en AN en cuanto a la juventud”. No obstante, el dirigente aseguró que Todos ya está “armado” a nivel juvenil en todos los departamentos, y los grupos en cada uno de ellos “ya están funcionando”.

La propuesta de Todos para esta elección, dijo Hernández, es “reformular el tema de la juventud y darle otra cara; sacar un poco de adentro del Directorio y de la casa del PN a la juventud y llevarla a la función partidaria, que es la función que toda la vida tuvo que tener: colaborar como jóvenes con los temas de juventud que tiene que tener el partido, ya sea hacia la secretaría de asuntos sociales o hacia el Instituto Nacional de la Juventud del Uruguay [INJU]”. De hecho, Hernández propuso que la juventud le haga un “contralor” al INJU: “Para nosotros es [un organismo] muy importante, fue creado por el PN y ahora tenemos que buscar, con las nuevas cosas para hacer que hay, reformular el INJU, y en eso vamos a estar, tirando propuestas y reuniéndonos con los directores de juventud de las intendencias”.