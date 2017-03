La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, dijo que se está haciendo una pileta para las aguas servidas de los baños químicos

El 25 de febrero la diaria recibió la denuncia de un edil de Lavalleja que aseguraba que la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) vertía aguas servidas de baños químicos cerca de una cañada que desemboca en el río Santa Lucía. La nota, publicada el 28 de febrero, da cuenta de un oficio, fechado el 10 de noviembre de 2016, que confirma la versión del edil. La IDL afirma: “Habitualmente no se descarga líquido de la barométrica, sólo en algunos casos excepcionales como el desagote de los baños químicos cuando se tapa la salida de la barométrica con algún objeto, la misma se estuvo realizando en el predio abierto ubicado detrás del Aero Club Minas”. El edil del Frente Amplio (FA) Gastón Díaz fue quien hizo llegar a este medio una serie de documentos, entre ellos intercambios con la Dirección de Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Esa dirección, que depende del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), afirma, en varias oportunidades, que esos desechos tienen que ser tratados por OSE, lo que no es posible porque el detergente interviene en el proceso de tratamiento del agua.

la diaria pudo comunicarse con Adriana Peña, intendenta de Lavalleja, que confirmó que OSE prohíbe tirar el agua de los baños químicos en la planta depuradora. “Es como echar desinfectante cuando se necesita que la materia se descomponga”, afirmó. Peña aseguró que los líquidos de los baños portátiles que pertenecen a la IDL “no llegan a la cañada porque se absorben en el camino”. Además, tiran “cada tanto”, agregó. “Se instalan en la Semana de Abril, en la Semana de Lavalleja y cuando hay jineteadas; no los tenemos para los funcionarios ni nada de eso”, aclaró.

Aunque Peña confirmó que el agua servida se tira dentro del predio del vertedero, no aclaró que se haya cambiado de lugar. Díaz dijo que se pasó de un área que está detrás del aeródromo al vertedero de residuos sólidos. “Es el mismo lugar, el mismo predio; no cambiamos de lugar”, dijo Peña. Como el terreno es grande -ocupa 1.305.800 metros cuadrados- se le volvió a consultar si en algún momento habían cambiado el lugar de disposición y dijo: “Es el mismo predio, que es vertedero hace muchos años, no se ha cambiado el lugar de disposición, [pero] podrán ser unos metros de diferencia”.

Sobre la posible contaminación de los cursos de agua, afirmó: “Eso [los químicos] se filtra, y no llega directamente [al agua]”. Consultada, en varias oportunidades, sobre si se trataban los efluentes antes de ser vertidos al suelo, la intendenta dijo: “Es materia fecal y orina, pero tiene un líquido desinfectante”.

Según la jerarca, por lo menos desde el año 2000 los desechos de los baños químicos se tiran en el predio del vertedero, pero ahora se está construyendo una pileta para su tratamiento, lo que hace suponer que no serían inocuos para el medioambiente. “Con la Dinama estamos coordinando para que nos digan cómo tenemos que hacer una pileta, pero también, si llueve, el agua se diluye. Estamos terminando las modificaciones del vertedero”. Consultada sobre el momento en el que va a estar la obra, dijo que es posible que se resuelva en marzo.

El edil Díaz denunció que en el predio hay chacras familiares que venden sus productos en ferias; sobre este tema, la jerarca dijo que los productores están “del otro lado” y que la mayoría planta “maíz para las vacas”, pero agregó: “Nosotros tuvimos un problema porque tuvimos que sacar a un productor, estamos retirando a todos los productores porque están al lado del vertedero. Tuvimos un lío con todos los compañeros de Gastón Díaz porque retiramos a un productor cercano que plantaba algunas cosas. Ahora no estamos dando autorización para esas chacras”.

Peña destacó las obras que vienen realizando, como, por ejemplo, en el Camping Municipal Arequita, donde se desbordaban los pozos negros. “Hicimos una inversión muy fuerte el año pasado y la terminamos hace unos pocos meses. Las intervenciones se realizan en la medida en que se va observando cada uno de los problemas”, señaló.

Lavalleja, junto a las intendencias de Canelones, Flores, Florida, Montevideo y San José, crearon el Sistema Interdepartamental de la Cuenca del Santa Lucía. El objetivo fue coordinar políticas de desarrollo sustentable a escala local, departamental e interdepartamental, con alcance territorial de cuenca, orientado específicamente a la implementación de acciones en la cuenca del río Santa Lucía.

Sobre ese aspecto Peña dijo que “hace un tiempo” se había detectado cierta cantidad de producción agrícola, como tambos, en los que las piletas iban directo a los cauces de las cañadas y los arroyos. “Eso se fue solucionando, cada uno de los tambos tiene una pileta”, aseguró.