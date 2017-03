La Mesa Política del FA estudia usar base de datos para conocer más a la ciudadanía

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) le dedicó gran parte de la reunión del viernes a discutir la incorporación de herramientas informáticas para conocer la opinión de la ciudadanía, sin invadir su privacidad. Gonzalo Reboledo, secretario político del FA, dijo a la diaria que el análisis fue político-filosófico. El objetivo es que la fuerza política tenga una gestión más profesional y científica, y relevar los temas y las preocupaciones de la sociedad. Además, intentarán tener un vínculo más profesional con la opinión pública.

Uno de los recursos que se mencionó fue el uso de análisis de Big Data, un sistema que permite el procesamiento de datos a gran escala. En los próximos meses se estará trabajando en el software adecuado para la aplicación de esta herramienta, u otras similares.

Reboledo aclaró que no está todo definido. “Se discutió si era pertinente, o no, desde el punto de vista filosófico”. Una de las preocupaciones del FA es el uso de los datos cuando rozan el ámbito de lo privado. “Se resolvió incorporar ese tipo de tecnologías teniendo en cuenta los límites que no se quiere traspasar”, aseguró.

Reboledo informó que el presidente del FA, Javier Miranda, quiere instalar, en la Mesa Política, discusiones como la del viernes, y “no dedicar tanto tiempo a temas de la gestión administrativa y de resolución de trámites, sino tratar el rumbo que la fuerza quiere tomar. Este es uno de los casos que tienen que ver con eso”.

Los argumentos a favor de que se usen estas bases de datos es que se puede estar más en contacto con lo que pasa en la sociedad, “en un mundo que cambia muy rápido. Hay que estar muy atentos a cuáles son los principales motivos de preocupación de la gente”, dijo Reboledo.

“No nos interesa saber lo que piensa fulano de tal, que vive en tal manzana, en tal calle; sí queremos saber, por ejemplo, cuáles son las preocupaciones del barrio Hipódromo, o lo que piensan los vecinos de Carrasco Sur. Estas cuestiones se pueden llegar a manejar con más certezas si uno cuenta con estos recursos informáticos”.

Reboledo reiteró que el interés no es invadir la privacidad de la gente, sino “saber por dónde andan su sensibilidad, sus preocupaciones, las críticas y las aspiraciones”.

Sobre los comités de base, dijo que hay personas que quedan por fuera de su alcance, como las que pasan mucho tiempo fuera de su casa y no tienen un contacto fluido con el barrio. En otro momento, conocer la realidad del barrio era una tarea exclusiva del comité de base. “Se trataba de otra sociedad, con otros ritmos, con otros niveles de participación. Los comités dan respuesta a una parte, hay otra gente que no participa [en ellos]. Los ciudadanos que no se acercan a un comité también tienen opiniones y formas de pensar. Tenemos que ir a buscar esas opiniones, de esto no están dando cuenta los comités, que siguen teniendo vigencia para una determinada cantidad de personas, pero no las abarca todas. Estas son herramientas que complementan perfectamente su labor”, concluyó.

Plenario y Congreso

La Mesa Política del FA fijó las fechas del Congreso y del Plenario. El VI Congreso Rodney Arismendi se hará el sábado 6 de mayo y el Plenario Nacional se fijó para el sábado 27 de mayo. El Congreso va a trabajar los cuatro puntos que quedaron del documento de “Principios y valores compartidos” y el Plenario va a tratar la modalidad en la que se va a convocar a la reforma constitucional: por recolección de firmas o con una Asamblea Constituyente. El segundo punto del Plenario es la aprobación del documento de estrategia.