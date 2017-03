Los colorados le ganaron de mano al FA y se discutió crear investigadora sobre la financiación de las campañas electorales

La bancada del Frente Amplio (FA) estuvo reunida desde tempranas horas de ayer para discutir la conformación de una comisión investigadora sobre presuntas vinculaciones de determinadas empresas con la financiación de campañas electorales y con dirigentes, sectores y partidos políticos. Pero el Partido Colorado (PC) le ganó de mano al oficialismo y presentó la solicitud de una investigadora para las empresas Cambio Nelson, CUTCSA, Aire Fresco, Fripur y La 10. El diputado Daniel Caggiani, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP, FA), había impulsado, sin llegar a concretarla, una investigadora sólo por Cambio Nelson. Las negociaciones en el Parlamento fueron intensas, ya que la conformación de la investigadora necesita ser aprobada por al menos 50 votos. En la previa, el representante del FA por Maldonado, Darío Pérez, había asegurado estar de acuerdo con un cuerpo investigador para todos los partidos y sectores. En una entrevista con la radio El Espectador, Pérez dijo que quiere una investigadora “amplia”. “A veces te sorprenden. ¿Cómo pucha hacen para hacer esas campañas de derroche de dinero en forma tan exuberante?”, se preguntó. “[La investigadora] debería ser para todas las campañas y para todos los partidos, porque el factor económico puede hacer que un grupo político no se pueda desarrollar”.

El otro voto que podría decidir la creación de la comisión es el del diputado Gonzalo Mujica, escindido del FA. Mujica dijo a la diaria que consideró sensato que el documento que presentó el PC incluyera a algunas empresas, como Cambio Nelson y Fripur, pero no a Aire Fresco y La 10. En el caso de Aire Fresco -vinculada a los negocios entre Uruguay y Venezuela-, recordó que la oposición pidió una investigadora que no fue aprobada, por lo que en menos de un mes se presentará una denuncia ante la Justicia. “No entiendo qué quieren investigar si lo único que tienen es lo que ya denunciamos”, dijo el representante. Sobre la agencia de publicidad La 10 señaló que está siendo investigada por la Justicia en el caso Pluna. Con relación a CUTCSA se cuestiona la cesión de ómnibus para actividades políticas, pero Mujica entiende que se necesitan más fundamentos. “Pediría más información, porque no creo que sea muy sólido lo que ellos [los integrantes del PC ] plantean”.

Otra es la situación de Cambio Nelson y Fripur. En el caso del negocio de Francisco Sanabria, Mujica afirmó que debería haber acuerdo entre todos los partidos, mientras que sobre Fripur dijo que la investigadora se justifica porque hay una deuda muy importante. “Son dos empresas con situaciones que generan muchas dudas sobre la circunstancia de su quiebre, su endeudamiento, su actividad y sus vínculos con partidos políticos. Sobre el tema de las investigadoras, a mí me gustaría que se le explique a la opinión pública por qué hay un partido que vota algunas y no otras. Parece que cuando la investigadora es para investigar a los míos no la voto, pero si la sospecha de corrupción es sobre la oposición sí la voto, eso es un doble discurso”, señaló.

Caggiani dijo a Radio Uruguay que en la preinvestigadora no quedó claro cuál es el objeto de la propuesta por los colorados. “Nosotros tenemos una serie de restricciones, podemos citar a las empresas pero no podemos investigarlas. Estamos analizando cuál es el objeto, lo preguntamos y repreguntamos pero no nos quedó claro”, dijo, después de recibir al diputado denunciante Adrián Peña (Vamos Uruguay). La preinvestigadora estuvo conformada por Caggiani (FA), Luis Gallo (FA) y Walter Verri (PC). Una de las posibilidades es que se eleven dos informes: uno en mayoría y otro en minoría. Al cierre de esta edición, los documentos todavía no habían sido presentados.

Para Caggiani, otra posibilidad es crear una comisión con fines legislativos que estudie el financiamiento de los partidos políticos, una posibilidad que Gonzalo Mujica descarta. “Mientras se enfoque en el problema de la financiación de los partidos políticos, se le está mintiendo a la gente. Lo que hay que discutir es el costo de comunicación de las campañas electorales. Yo no sé si los senadores se animan a hablar de los medios de difusión, porque a todos les gusta salir, sobre todo en la televisión. Lo importante es que el aporte que se solicita es para financiar el acceso a los medios, sobre todo a la radio y la televisión. Si se regula el aporte, la posibilidad de vínculo va a disminuir rápidamente”, concluyó.