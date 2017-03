Los invisibles

Recibimos y publicamos.

Pregunto: ¿qué pasa con el proyecto de ley de salud mental en Diputados? En agosto de 2016, dicho proyecto obtuvo media sanción en el Senado, entró en Diputados en noviembre del año pasado, y todavía nada. ¿Diputados está esperando que los uruguayos y las uruguayas que sufren de trastornos mentales, y sus familiares, logren juntar 300.000 personas en una manifestación para que la prensa y los políticos de todos los sectores se dispongan a aprobar una ley que sustituya a la vigente desde hace 81 años?

40 instituciones, ONG y otros organismos, incluyendo el Ministerio de Salud y, lo que es más importante, los propios “usuarios” -así se los denomina y se autodenominan-, participaron en la elaboración de dicho proyecto.

¿Será que estos uruguayos y uruguayas que sufren y sus familiares somos invisibles? ¿O será que no importan nuestros votos? No somos pocos, alcanza con revisar la información especializada para saber que la salud mental afecta, en algún momento de su vida, a cerca de 25% de la población. Y eso no incluye a los familiares.

¿Hasta cuándo algunos son “visibles” y otros seguiremos siendo “invisibles” para los medios -salvo para el amarillismo- y para el sistema político?

José Artigas lo pidió en 1815: “Con prevención que los más infelices serán los más privilegiados”.