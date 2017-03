Maestros exigen solución para contrataciones de las comisiones de fomento

La Federación Nacional de Profesores de Educación Pública (Fenapes) calificó el inicio de cursos en secundaria de “caótico” y resolvió, en una asamblea realizada el sábado, respaldar las medidas de lucha que tomaran las filiales de todo el país si en estos días el Consejo de Educación Secundaria (CES) no se comprometía a solucionar algunos de los problemas identificados. La federación presentó el lunes, en una reunión de trabajo con el CES, una lista de 57 liceos con superpoblación de grupos, problemas edilicios, y falta de adscriptos u otros funcionarios no docentes, entre otros problemas. Hoy a las 14.00 habrá una nueva reunión de trabajo por estos temas, en la que se espera el planteo de posibles soluciones, pero el núcleo sindical del liceo 9, de Colón, se adelantó y anunció que esta mañana ocupará ese centro de estudios. En un comunicado difundido ayer, los docentes del liceo 9 aseguran que varios de sus grupos llegarían a tener de 35 a 40 estudiantes, y exigen parar las inscripciones, que se redistribuyan los estudiantes y que se construya otro liceo de bachillerato en la zona (el más cercano es el Bauzá).

Luis Martínez, dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) Montevideo, afirmó en diálogo con la diaria que casos similares al del liceo 9, con grupos de esa cantidad de estudiantes, “se dan en muchas partes del país”. Ayer hubo una reunión bipartita con el CES en la que los dirigentes de Fenapes transmitieron la resolución de los agremiados de Colón. “Esperamos que hoy alguna autoridad del CES se haga presente para buscar una solución”, expresó Martínez, que aseguró que estas medidas tomadas por los núcleos sindicales “van a estar apoyadas y proyectadas” por Fenapes.

El CES ya informó que creó 31 grupos para solucionar los problemas de superpoblación, pero Martínez sostiene que hay que crear “muchos más”. Para la reunión de hoy, los dirigentes esperan que las autoridades “asuman que hay problemas” y planteen soluciones.

Auxiliares de primaria

En el ámbito de primaria, ayer la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) denunció en conferencia de prensa una situación irregular en relación con las auxiliares de servicio de las escuelas, que son contratadas por las Comisiones de Fomento correspondientes. Según explicó a la diaria la secretaria general de Ademu, Daysi Iglesias, en muchas escuelas del país no hay suficientes auxiliares contratados por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), por lo cual el consejo les “ofrece a los directores que la Comisión de Fomento se constituya ante los organismos públicos como una empresa, cuyos titulares pasan a ser el director de la escuela y el presidente de la comisión”. El CEIP transfiere a estas empresas los recursos para la contratación de los auxiliares, y los condiciona a ese destino, pero “no aparecen como recursos de personal”, explicó.

Ahora el tema “eclosionó”, dijo Iglesias, porque pasó el 10 de marzo y el CEIP no había transferido los montos para el pago de los sueldos de los auxiliares. Algunos directores, que tienen sólo un auxiliar contratado de ese modo, “sacaron plata de donde pudieron para pagar”, pero otros no pudieron hacerlo, y se están generando multas por el no pago de aportes al Banco de Previsión Social. Ademu exige que el CEIP aporte la plata para los sueldos y también para las multas (según la secretaria general, unos 2.000 pesos por día y por trabajador), y que se plantee una solución de fondo a este tema, que se arrastra desde hace al menos diez años, manifestó Iglesias.

Los directores aceptan figurar como titulares de las empresas “porque están coaccionados, son puestos de rehenes: si no aceptan no tienen quién limpie los baños”, comentó la secretaria general del gremio, y señaló que muchos de ellos se quejan porque “no estudiaron para ser empresarios”. Iglesias informó que el CEIP les transmitió que durante el día de hoy transferirá los recursos para pagar los sueldos. El sindicato de magisterio estima que en Montevideo hay más de 120 auxiliares en esta situación, y además la secretaria general recordó que hace años presentaron una denuncia por “simulación de situación laboral” frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), acción que repetirán ahora. El 22 de marzo, el gremio presentará una nota descriptiva de la situación al MTSS y pedirá una solución. Por este tema, entre otros, se convocará una asamblea general en la última semana de marzo.

Futuros educadores

Ayer hubo otro centro de estudios ocupado, pero en este caso por sus estudiantes. Fue el Instituto de Formación en Educación Social (IFES), ubicado en 18 de Julio y Joaquín Requena y, según difundió ayer la Asociación de Estudiantes de Educación Social, adoptaron la medida porque muchas de las reivindicaciones que han planteado en los últimos años siguen sin tener una respuesta. Los estudiantes aseguran que no están dadas las condiciones que garanticen su egreso y una formación de calidad, por lo cual exigen poder inscribirse en cursos de la Universidad de la República, criterios claros y adecuados de creditización, accesibilidad universal al IFES, formación no presencial, soluciones a los problemas edilicios, no más superpoblación de grupos, y horarios de clase que contemplen las necesidades de los estudiantes. Por otra parte, también piden mayor presupuesto y cogobierno real.