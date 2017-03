El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, maneja varios cambios en su gabinete, entre ellos la incorporación del ex presidente de la Administración Nacional de Puertos y ex gerente de la minera Aratirí, Fernando Puntigliano, quien asumiría la Dirección Nacional de Desarrollo Ambiental, en sustitución de Óscar Curutchet, primer suplente de Martínez, que pasaría a la Dirección de Desarrollo Económico. El cambio se concretaría el 2 de mayo. Este y otros cambios fueron informados ayer por El Observador y Subrayado. También se maneja que el actual jefe de gabinete, Ramón Méndez, pase a desempeñarse como director de Planificación, y que el ex prosecretario de la Intendencia, José Luis Rodríguez, se haga cargo de la jefatura del gabinete. El martes, Martínez dijo a la prensa que la información se filtró pero que todavía no hay nada definido. “Hay que terminar de armar eso. No voy a manejar nada”, dijo el intendente, que además sostuvo que difícilmente los cambios se definan antes de fines de marzo. Según sostuvo, hay varias “cuestiones” en las que se puede “mejorar”, aunque, aseguró, ninguno de los cambios está definido.