Médicos de emergencias móviles manejan la posibilidad de hacer paro

Los médicos de las emergencias móviles están en preconflicto desde diciembre, porque no hay avances en el trabajo de la Comisión Tripartita de Laudo Único que los nuclea a ellos, a la Cámara de Emergencias Móviles y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Hoy tendrán una nueva reunión en la Dirección Nacional de Trabajo y el martes los galenos se reunirán en asamblea para evaluar las medidas a tomar. De no haber avances en la reunión de hoy “se irá hacia la implementación de medidas progresivas y racionales. La última medida es un paro, [algo] que es inédito en el sector”, explicó a la diaria Gustavo Grecco, integrante del Sindicato Médico del Uruguay que participa en las reuniones de la comisión tripartita. Para ver cómo concretar esa medida, los médicos y asesores jurídicos están trabajando en la elaboración de un protocolo de paro; Grecco señaló que la medida “requiere tomar precauciones para no cometer faltas en cuanto a omisión de asistencia”.

Grecco valoró que “es la primera vez que estamos en los Consejos de Salarios discutiendo este tema”. Agregó que existe una heterogeneidad enorme de situaciones y salarios y que “llegar a un punto de equilibrio para tan compleja situación no es fácil”. Puntualizó que algunas empresas tienen salarios “realmente bajos” y que “mejorar esa situación [para llegar] a algo digno supone un esfuerzo enorme y eso lo comprendemos, pero no se puede trabajar por cualquier precio. Un profesional calificado que se desempeña en una ambulancia salvando vidas y asistiendo a pacientes tiene que tener una remuneración acorde”, agregó. Dijo que quienes están en peor situación representan alrededor de 20% de los profesionales, en general contratados por las empresas más chicas, radicadas en el interior del país. Contemplando aun esas situaciones, Grecco insistió en que tiene que haber “condiciones mínimas, dignas de salarios”. Por ejemplo, dijo que “gran parte de la planilla laboral de un importante número de estas empresas no está en relación de dependencia, lo cual no es razonable”.

Según los médicos, la Cámara de Emergencias Móviles no ha cedido en su propuesta, y aunque ellos reconocen que por ahora no es posible llegar a un laudo único, se debe apuntar hacia ahí.