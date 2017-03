Meteorólogos sólo trabajan por lo que cobran

“Ante la nueva modalidad de las publicaciones” en la web del Instituto Uruguayo de Meteorología, la Agrupación de Trabajadores de la Meteorología Nacional (ATMN) declara que los trabajadores sindicalizados no se hacen cargo ni son responsables “por los productos meteorológicos que se publiquen en la página oficial”, según expresa un comunicado emitido el viernes. “Estos son responsabilidad del directorio del instituto y no de los meteorólogos técnicos que están trabajando por la función por la que se les paga en el grado que revisten, inferior a la tarea que desempeñan”, agrega el texto. ATMN manifestó que “la negociación para ser productiva debe estar acompañada de soluciones concretas que legítimamente cumplan con los derechos de los trabajadores, quienes llevan años postergados”. En tanto, la dirigente sindical Cristina Mathisson dijo el sábado a la radio Monte Carlo que los meteorólogos “están trabajando estrictamente por la función que se les paga” y explicó que “desde hace nueve años venimos trabajando por una función por la que no nos pagan y no se hacen responsables de pagarla”. “Dicen que tenemos que esperar a la reestructura, pero la reestructura la vienen prometiendo desde 2011. Ni siquiera sabemos cómo va a salir. Después del decreto de esencialidad nosotros no volvimos a tomar medidas. Sólo estamos trabajando por lo que corresponde”, agregó. Mathisson advirtió que “la situación es muy compleja y en vez de poder encontrar la punta del hilo de la madeja, cada vez se enreda más”.