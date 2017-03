Michelini visitó Colonia en señal de apoyo al referéndum contra el impuesto al alumbrado

Empezaron los movimientos posrecolección de firmas en Colonia. Tras la entrega de 30.000 firmas al intendente de Colonia, Carlos Moreira (Partido Nacional, PN), para interponer el recurso de referéndum contra el Impuesto al Alumbrado Público, este las remitió a la Corte Electoral junto a un expediente de cinco páginas en el que resuelve que “es improcedente contra el decreto 034/016 [que creó tal impuesto], no correspondiendo por tanto la suspensión de su aplicación”.

La resolución del intendente va a contrapelo de lo que establece el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal, que dice que “quedarán suspendidos los efectos del acto del cual se recurre al referéndum, hasta que se produzca este”, o sea, que debería dejar de cobrarse el impuesto hasta que el asunto se dirima en las urnas. Dicho artículo no se encuentra vigente, según uno de los considerandos del expediente que elevó el jerarca municipal.

Sin embargo, en el marco de esta batalla con leyes, artículos, incisos y considerandos (de difícil comprensión para los ciudadanos comunes) que se comenzó a librar en el departamento desde el momento mismo en que se recolectó la primera firma contra lo que fue considerado un “impuestazo”, un informe elaborado por Álvaro Richino (profesor adjunto de Derecho Público II-III de la Universidad de la República, así como de Derecho Municipal) estableció que la interposición del recurso de referéndum “puede ejercerse contra cualesquiera decretos de las Juntas Departamentales, sin distinción en su materia o contenido”.

Para que esto se torne entendible: no alcanza con que la Corte Electoral valide, al menos, las 21.400 firmas exigidas, un quinto del padrón electoral. Debe dirimirse la pertinencia o no, según las leyes, de la interposición del recurso de referéndum.

En una campaña meteórica y sin el impulso de ninguna fuerza política, en menos de un mes y en pleno verano fueron recolectadas las 30.000 firmas contra el impuesto. Con un Frente Amplio (FA) dividido (ocho de sus 12 ediles lo votaron junto con toda la mayoritaria bancada del PN), la primera señal política de esa fuerza política llegó con la visita a la ciudad del senador Rafael Michelini, el martes.

Michelini, quien presentó una exposición escrita en la Cámara de Senadores en respaldo al recurso de referéndum, se hizo presente en el Club Colonia, donde fue recibido por una buena cantidad de medios locales para luego dirigirse a una veintena de militantes. Admitió que “UTE acá trabajó burocráticamente” y que el ente hizo el convenio con la Intendencia de Colonia (IC) “sin fijarse en lo que estaban aprobando”, pero ahora tiene que cumplir y, en todo caso, “quien debe dar marcha atrás es el gobierno departamental”, ya que “ahora hay 30.000 firmas y hay que escuchar”.

Consultado por uno de los asistentes sobre su opinión acerca de si la IC sería capaz de dar marcha atrás con el impuesto, contestó que “las sociedades son como una olla: o uno las descomprime o la presión aumenta”. Agregó que, si no se habilita el referéndum, no sabe “qué otros recursos se puede tener, pero estoy seguro de que los colonienses van a luchar”.

“Si es el Moreira que yo conocí, que tiene cintura, lo debería hacer, debería derogar la norma”, aseguró el legislador, quien agregó que Moreira “no llega a intendente tres veces siendo un tipo tonto. Cómo se metió en este lío, no sé. Es un tipo al que se le prenden las luces de peligro; debería salir rápidamente de él, no seguir metiéndose”.

Manifestó que “si la Corte [Electoral] le dice que el referéndum corresponde, es casi seguro que pierde el referéndum”. Pero “si le dice que el referéndum no corresponde, él se protegió, se escondió en una norma legalista y no discutió el fondo”. Opinó que la mejor salida es dar “rápidamente” un paso al costado, ya que de ese modo “no hay vencidos ni vencedores” y “si al final el plebiscito, que seguramente pierda, no se hace, debido a una cuestión leguleya, de normativas”, es “un mal camino, no es un camino republicano”.

Consultado sobre si el FA tiene una postura a nivel nacional, más allá de las divisiones que se pusieron en evidencia a nivel departamental, Michelini manifestó que cree “que los compañeros que votaron cometieron un error, pero puede ser discutible; lo que no es discutible es que se comete el error de no escuchar las firmas”. “Yo espero que el FA, que no ha tomado posición en esto, escuche las firmas”, expresó.

“Este sábado se va a discutir en el plenario departamental y a nivel nacional en la Mesa Política del viernes 17”, dijo al respecto la dirigente frenteamplista local Sonia Calcagno.

Al finalizar el acto, Michelini declaró que espera que “si la Corte no encuentra méritos para que se plebiscite, se busquen otros caminos jurídicos para que este impuesto regresivo no prospere”. Mientras tanto, en las cuentas de UTE de los colonienses sigue llegando un impuesto de 100, 200 y 300 pesos.