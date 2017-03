Mujer a quien le prohibieron abortar irá "con todo contra la jueza"

El portal argentino Infobae publicó ayer una entrevista con la mujer a la que la jueza de Soriano Pura Concepción Book le impidió continuar con su proceso de interrupción de embarazo, que este martes tuvo un aborto espontáneo. “Yo creo que él se obsesionó con la idea de arruinarme la vida, pero en verdad no quería ser padre. Y resulta que porque cambió de idea, yo tenía que estar obligada a tenerlo”, declaró.

La mujer relató que cuando tomó la decisión de abortar hizo “todo lo que la ley exige” y que tenía turno para el 23 de febrero, pero dos días antes le llegó la notificación de la jueza, que le prohibía “hacerse un aborto en cualquier lugar del país”. En cuanto a la actitud de la jueza durante todo el proceso, dijo: “Me genera una indignación total, pero no me asombra. Se llama Pura Concepción y como es devota del Padre Pío, le puso Pío a su hijo. Me indigna porque su trabajo es hacer cumplir una ley que está vigente, que ya se debatió y que fue votada por los uruguayos. La Corte Suprema dice que el caso queda cerrado, pero no, yo ahora voy a ir con todo contra la jueza”.