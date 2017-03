Mujica se reunirá hoy con varios intendentes y ex intendentes

El senador José Mujica (Frente Amplio) se reunirá hoy con varios intendentes y ex intendentes del período pasado, según informó ayer El Observador. Según el portal, la idea surgió cuando, a fin de año, Mujica llamó al ex intendente de Soriano y senador Guillermo Besozzi (Partido Nacional) para saludarlo. Tras una conversación de Besozzi con Marcos Carámbula (Frente Amplio), también senador y ex intendente de Canelones, comenzó a organizarse el encuentro, que será en el campo del propio Besozzi. “Las relaciones humanas son lo más importante, y en la adversidad política hay que buscar una luz”. “Claro que se habla de política”, pero también “es una reunión de amigos”, afirmó Besozzi al portal. Durante su presidencia, Mujica convocó a varias reuniones con los intendentes en la estancia presidencial de Anchorena, y según destacaron varios jefes comunales, le dio mayor relevancia al Congreso de Intendentes.

Al encuentro concurrirán varios ex intendentes frenteamplistas y el ex intendente colorado de Salto, Germán Coutinho, pero no irán los intendentes que pertenecen al sector nacionalista Todos, liderado por Luis Lacalle Pou.