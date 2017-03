Otra vez arroz

Ayer, en un evento organizado por la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) se dio por inaugurada oficialmente la cosecha de este año. Además de la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre -quien además es productor arrocero y tiene una empresa de transporte-, la actividad contó con la participación de los intendentes de Rocha, Aníbal Pereyra, y de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, el viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y el diputado por Cerro Largo Alfredo Fratti (Frente Amplio).

En medio de varias polémicas se cumplió este año el 70º aniversario de la fundación de la ACA. El lunes, en una asamblea, la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) decidió extender el paro, que hasta ese momento afectaba sólo el transporte del arroz. Humberto Perrone, gerente de la Intergremial, dijo a la diaria que el conflicto es con la ACA. No se acuerda “un precio razonable que cubra los costos”, entre los que se cuenta el pago a los trabajadores. La propuesta de los productores arroceros para un viaje de un día es de 5.800 pesos, y la Intergremial aspira a cobrar 8.500. “La pregunta que le hago, en especial al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, que es director de una empresa de transporte de carga que se llama Genelur SA, es cómo hace para pagarle al chofer 5.000 pesos cuando pagan 5.800 pesos el flete. Con esos 800 pesos tiene que cubrir todo; evidentemente hay desviaciones”, dijo Perrone en esa oportunidad.

Sobre las diferencias entre la ACA y la Intergremial, Aguerre dijo que se trata de “un conflicto muy doloroso que es más mediático que conflicto. Son precios definidos, no tarifas, son transacciones voluntarias con un acuerdo entre las partes. El que argumente que hay una irregularidad tiene que denunciarla. La transacción es voluntaria y lo que vale es el acuerdo entre las partes, y lo que se debe preservar es el derecho de las personas a realizar lo que desee con sus bienes. Dicen que detrás de estos precios hay informalidad; el Estado, con todos sus organismos, está para que la informalidad no exista”.

El ministro se refirió a su situación particular: “Se da en esta circunstancia, en este momento, que el ministro -antes de ser ministro- era productor arrocero, ganadero y además tiene una empresa de transporte […]. No voy a defender mi persona, sino el derecho que la gente tiene a hacer acciones conforme a la ley; cuando se argumenta informalidad hay que demostrarlo o hacerse cargo”, subrayó. Aguerre dijo también que el gobierno está estudiando el subsidio al gasoil, una “promesa” que realizó el año pasado en una instancia semejante. El jerarca aseguró que el subsidio está en la agenda del Ejecutivo, pero no anunció ninguna medida.

Con relación al decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la intervención de “otros organismos públicos” para auxiliar a la Policía en caso de que sea necesario disolver cortes de calles, caminos o carreteras, dijo que es “una cuestión de la Constitución” asegurar el libre tránsito de las personas, ya sea “un camión que tiene que salir de un molino o un helado que debe llegar a un restaurante”. Además, señaló que sería muy difícil captar inversiones si el Estado no puede asegurar la libre circulación de la mercadería. “El decreto del Poder Ejecutivo es un instrumento, no estamos a favor ni en contra de nadie. No se puede generar un estado de alarma, por eso el presidente [Tabaré Vázquez] promulgó el decreto”. Aguerre aseguró que antes de asistir al evento había hablado con Vázquez y este le confirmó que la decisión fue para garantizar el Estado de derecho.

Cabe decir que la diaria no vio camiones obstaculizando el tránsito en ninguna parte de su recorrido hasta el evento ni en sus proximidades.

Tiempo de reclamos

Alfredo Lago, presidente de la ACA, señaló que 95% de la producción de arroz está destinada al mercado externo, ocupa el octavo puesto de las exportaciones y es un producto de bajo impacto ambiental que no tiene semillas transgénicas. Por año se plantan 170.000 hectáreas, y en 2016 la cosecha fue de 8.000 kilogramos por hectárea, lo que generó 400 millones de dólares de divisas. Sin embargo, la situación del sector es compleja. Lago aseguró que aunque los precios han mejorado, los costos internos son altos. El bajo precio del dólar también impacta en los productores. “Reclamamos ser tenidos en cuenta al momento de fijar las políticas macroeconómicas”, dijo. Al precio del dólar se suma el costo de la electricidad, necesaria para el riego. El productor aseguró que vienen trabajando con UTE desde hace tiempo, pero “no tuvimos éxito”. Lago se preguntó por qué el precio del combustible sigue subiendo cuando el crudo baja. “El petróleo está en caída y eso no se refleja en el precio interno. ¿Por qué no pensamos en una ANCAP competitiva, como Antel o el BROU?”, se preguntó. Lago reclamó, además, al Poder Ejecutivo una solución para el precio del gasoil que subsidia al boleto.

En cuanto al Plan Nacional de Agua, se mostró en contra del planteo del gobierno. “Tengo que decirles a las autoridades que el sector no tolera un incremento más”. Aguerre recogió el guante y dijo que hay que lograr un equilibrio en el uso “de un recurso tan vital como es el agua”. En su discurso, Aguerre les recordó a los productores que sería otra la realidad actual si a fines de 2015 no se hubiera abierto el mercado colombiano. “No contemos con la piel del oso antes de cazarlo”, dijo, y dejó entrever que se podría abrir el mercado iraní.