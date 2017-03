PIT-CNT estudiará la representación de mujeres en sindicatos y en la central sindical

La central sindical se sumó ayer a las movilizaciones convocadas por el Paro Internacional de Mujeres. El paro parcial comenzó a las 16.00 y el PIT-CNT llamaba a concentrarse desde las 17.30 en 18 de Julio y Río Negro, para sumarse desde allí a la marcha que salió más tarde desde la plaza Cagancha. En la mañana, la secretaria de Género, Equidad y Diversidad de la central, Milagros Pau, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que sigue siendo “indignante” el número y la forma en que mueren las mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas, y afirmó que “en el movimiento sindical no hay lugar para los violentos”. La dirigente consideró “importante y urgente” que se apruebe a nivel parlamentario el proyecto de ley integral de asistencia a las víctimas de violencia doméstica, planteó la necesidad de que existan pensiones especiales para las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y reclamó que se fortalezcan los mecanismos de atención a la violencia basada en género en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pau indicó que las mujeres son 50% de la fuerza productiva y que la democracia “está incompleta si no garantizamos la participación de las mujeres”.

En relación a esa participación, Pau se refirió a la situación en el ámbito sindical, y anunció que con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo se llevará a cabo un estudio sobre la composición de los sindicatos y sus direcciones desde una perspectiva de género, así como del PIT-CNT en general. “Queremos saber cuál es la realidad de los sindicatos, cuántas compañeras afiliadas hay, qué porcentaje tenemos en los diferentes cargos de elección, y analizar la situación, para saber dónde estamos”, dijo Pau a la diaria. Añadió que esos datos no están actualizados y que es importante contar con ellos, “porque si no tenés datos claros no podés hacer planteos claros”.

En el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT no hay mujeres que tengan derecho a voto, y la Mesa Representativa está integrada en su amplia mayoría por varones. Pero según los estatutos, estos miembros de los órganos de dirección son designados por cada uno de los sindicatos a los que les corresponde el espacio, y la central sindical no puede cambiar esa designación que hace cada uno de los gremios.

Pau considera que “falta representación” de las mujeres tanto en los sindicatos como en la central de trabajadores, lo que se solucionará solamente si se logra un cambio cultural: “Hay sindicatos en donde la mayoría de los afiliados son mujeres y siguen eligiendo hombres. Tenemos que ver a quién eligen las mujeres y por qué”, opinó.

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, sugirió que para modificar la representación de las mujeres en la central se debe modificar su estatuto. “Si queremos una sociedad más justa tenemos que tener paridad en los lugares de trabajo, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó. Pau coincidió en que el cambio debe ser estatutario: “No se puede hacer de otra manera, porque el estatuto marca que las autoridades son electas por los sindicatos, y la central, como convención de sindicatos, no puede cambiar a quienes nombran los sindicatos; no tenemos poder resolutivo”. Estas alternativas, añadió la dirigente, se analizarán una vez que estén los resultados del estudio.