Pozzi aseguró que con cualquier moción que se vote “investigadora va a haber”

La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) analizó ayer la pertinencia de convocar a una sesión extraordinaria de esa cámara para poner a consideración las dos mociones que proponen crear una comisión investigadora sobre la financiación de los partidos políticos por parte de empresas. La comisión preinvestigadora conformada al respecto aprobó la semana pasada un informe en mayoría, con los dos votos del FA, que establece la creación de una comisión investigadora “cuyos cometidos serán analizar a todas las empresas y/o personas que hayan aportado a las campañas de los partidos políticos, a partir de la apertura democrática, ampliando y profundizando el campo de trabajo de la misma, posibilitándole citar a las empresas y/o personas que hayan estado vinculadas al financiamiento y campañas electorales de partidos políticos, como a diferentes especialistas en el tema de financiamientos y campañas electorales de partidos políticos que dicha comisión entienda, a los efectos de también legislar en la materia”. Esta comisión estaría integrada por 11 miembros y tendrá un plazo de 180 días con opción a una prórroga por el mismo período de tiempo. El informe en minoría, presentado por el diputado del Partido Colorado (PC) Walter Verri, propone crear una comisión investigadora para analizar el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos entre 1984 y 2015, y su vinculación con las empresas Cambio Nelson, Fripur, CUTCSA, Aire Fresco SA y Minitar SA (La Diez). Esta instancia tendría un plazo de dos años y medio, y estaría integrada por 15 miembros, para darles cabida a todos los partidos con representación en la Cámara de Diputados.

El coordinador de la bancada del FA, el diputado Jorge Pozzi, dijo a la diaria que ayer no hubo legisladores que se manifestaran en contra de la moción votada por los frenteamplistas de la preinvestigadora, por lo que estarían asegurados los 49 votos del FA. Pozzi agregó que van “a ver” si encuentran “algún voto por fuera de la bancada”, “por eso esta semana vamos a seguir buscando cosas”. “Las mociones son bastante similares, y hay que ver si podemos encontrar una que resuma todo, pero investigadora va a haber”, aseguró.

Sin embargo, un diputado del FA consultado hizo notar que además de que la moción del PC es restringida en cuanto a las empresas a investigar, no propone legislar al respecto, algo que establece al final la moción del FA. La moción del PC, si bien cuenta con el apoyo del Partido Nacional, tampoco alcanzaría la mayoría, dado que todavía hay sectores y diputados que no se han definido.

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo que acompañará la moción presentada por el PC y que “ni bien culmine la investigación” se pondrá “a disposición para legislar sobre la materia”. El Partido Independiente también votará la moción del PC; “nosotros queremos investigar, por eso hay que votar la propuesta del PC, porque la otra propone no investigar”, dijo el diputado Daniel Radío. “Además, una investigadora con fines legislativos no existe. Para eso están las comisiones de la cámara. Investigar todo es investigar nada. Queremos cosas concretas y no blablablá”, afirmó.

Por su parte, Daniel Peña, del Partido de la Gente, dijo a la radio Carve que “están estudiando las posiciones”, pero opinó que el tema “se ha transformado en un partido de truco, retruco y vale cuatro, del que no queremos formar parte”, en referencia al comentario que hizo el diputado del FA Daniel Caggiani, integrante de la comisión preinvestigadora, cuando dio a conocer por Twitter la moción en mayoría: “Aquí la propuesta de resolución de la Investigadora por parte de la bancada del @Frente_Amplio Investigemos todo. Truco, re truco y vale 4!”. Peña añadió: “Queremos llegar a la sesión y ver con qué seriedad se impone el tema, y allí seguramente vamos a estar marcando una posición que puede ser favorable a uno o al otro, o puede ser elaborar una iniciativa nueva”.

En tanto, Gonzalo Mujica dijo a la diaria que tampoco tiene una posición tomada. Opinó que se trata “de una discusión estéril”, porque ninguna de las dos mociones tiene mayoría y, además, ambas propuestas “están en movimiento, cambiando” con el correr de las horas.