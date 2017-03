Presidenta del FA en Maldonado admitió tener, como escribana, dinero de clientes en Cambio Nelson

Al cierre de esta edición, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) de Maldonado continuaba tratando el tema del cierre de Cambio Nelson, cuyo propietario, el diputado suplente del Partido Colorado Francisco Sanabria, sobre el que recae una orden de captura, permanece prófugo de la Justicia. El cierre de la casa de servicios financieros dejó una deuda de unos 15 millones de dólares, fundamentalmente con particulares que depositaban dinero para obtener intereses. Ayer, Búsqueda informó que en un allanamiento a un inmueble propiedad de Sanabria en San Carlos se incautaron biblioratos en los que figuran los datos de las personas que depositaban “en negro” en el negocio.

La propuesta de debatir el tema en el órgano de conducción política del FA en Maldonado provino de la alianza conocida como “la lista del camión” (porque en las últimas elecciones internas del FA tenían un camión para hacer propaganda), que incluye a Asamblea Uruguay, el Partido Comunista, la lista 711, el Partido por la Victoria del Pueblo y la lista departamental 718. Pero además, también ayer, la escribana Susana Hernández, presidenta de la Departamental de la coalición y ex intendenta, dijo a la emisora FM Gente que tenía en Cambio Nelson dinero de clientes, con su consentimiento. Según Hernández, se trata de fondos “en garantía”, que no generaban intereses. Aclaró que no es una damnificada por la situación, ya que tiene su dinero depositado en el Banco República, y agregó que este tema puede verse como “algo que está afectando a la ciudadanía. Pero, aparentemente, está tomando un cariz de tipo político”.

“Lo que me preocupa es la alarma que ha generado esta situación. Yo pienso que la intervención de la Mesa Política puede tener dos vertientes. Una, cuál es la postura de la fuerza política. Y la otra, lo que ha salido en los medios... Yo tengo la tranquilidad más absoluta de que he actuado ajustada a derecho. Porque lo que allí estaba no generaba ningún tipo de interés. Eran dineros que quedaban, transitoriamente, como garantía”, explicó a la radio de Maldonado.

Hernández dijo que no maneja el tema como “político” y que habla como presidenta del FA; “Los políticos somos personas y tenemos que asumir las responsabilidades desde ese punto de vista. Y no puedo responsabilizar, tampoco, al Partido Colorado por lo que le está pasando… En definitiva, es un integrante del Partido Colorado que se hará cargo desde el punto de vista personal”, opinó.

Según pudo saber la diaria, en el FA de Maldonado la conducta de Hernández no se considera “ilegal”.