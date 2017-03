PS se fue de la Internacional Socialista

El Partido Socialista (PS) se desafilió el martes de la Internacional Socialista (IS), y así lo comunicó el viernes en su sitio en internet. Allí explica que si bien el PS está “convencido de la necesidad de contar con una plataforma que permita a organizaciones socialistas y progresistas de todo el mundo formular respuestas colectivas y coordinadas a los desafíos actuales”, considera que la IS no logró procesar una reforma que tendiera a una mayor transparencia de la organización y a un mayor equilibrio entre las regiones, entre otros cambios. “A su vez, la incorporación de nuevas organizaciones a la IS diluyó al máximo su identidad socialista, asumiendo incluso posturas cada vez más lejanas a perspectivas de izquierda”, cuestiona el PS. “Reconociendo el valor histórico y simbólico de la IS, entendemos que actualmente la conducción de la organización no está a la altura de su historia y por tanto no nos sentimos representados por esta”, agrega.

Tras años de alejamiento de la IS, el PS había vuelto a esa organización internacional en 1999. En los últimos meses la IS se ha pronunciado en contra del gobierno de Venezuela. Ayer, al concluir su XXV congreso, celebrado en Colombia, la IS expresó su “profunda preocupación por la grave crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela”. Responsabilizó de la crisis al gobierno de Nicolás Maduro por implementar “políticas económicas y sociales equivocadas, así como por actitudes autoritarias que violentan no sólo los principios democráticos que impulsamos en la IS, sino una sistemática violación de los derechos humanos, que se configura en política de Estado”.

Con la desafiliación del PS, el único sector del FA que permanece en la IS es el Nuevo Espacio.