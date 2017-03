Ramón Méndez concurrió nuevamente a la comisión investigadora sobre la regasificadora

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados dedicada al proceso de adjudicación y construcción de la planta regasificadora volvió a recibir ayer al ex director nacional de Energía Ramón Méndez, que ya había comparecido la semana pasada. También participó en la sesión el prefecto nacional naval, Carlos Abilleira, quien asistió en compañía del subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Daniel Montiel.

Según dijo el diputado denunciante, el nacionalista Pablo Abdala, Abilleira admitió en la comisión que la Armada no tuvo “intervención, ni participación, ni fue consultada por el tema de la regasificadora”, en lo que respecta a su localización. “Si bien su autorización no es preceptiva, una obra de esta infraestructura en el medio de la bahía puede afectar las condiciones marítimas y de navegación, y aquí no hubo consultas”, expresó el legislador. En cambio, Pablo González, del Frente Amplio, dijo que según la información brindada en la comisión, en 2010 y en 2011 la Armada fue “notificada” de los posibles lugares en los que se estaba estudiando que fuera localizada la regasificadora. Según sostuvo, en varias actas Méndez mencionó la participación de un representante de la Armada, pero de todos modos es la Dirección Nacional de Hidrografía la que tiene competencia sobre estos temas, y su representante estuvo presente en las reuniones en las que se trataron.