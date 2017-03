Senado aprobó interpelación a ministra de Educación y Cultura

El Senado aprobó el martes una interpelación a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. El miembro interpelante será el senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, quien argumentó que los resultados en materia educativa “son muy malos” y que el comienzo de clases fue complicado. “Parece mentira que en un país donde la matrícula no crece, no son capaces de programar la estructura necesaria”, dijo, y reiteró el reclamo del PI respecto de modificar la integración del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

El senador frenteamplista Rafael Michelini lamentó que no se haya optado por recorrer el camino de los acuerdos interpartidarios en el caso de la educación, como sí se hizo con el tema de la seguridad, mientras que el nacionalista Jorge Larrañaga reiteró que a su entender la educación pública “está en crisis. Nunca se ha invertido tanto y los resultados no se han dado”. El senador frenteamplista y ex presidente José Mujica, presente en sala, aprovechó la oportunidad para reivindicar su planteo de descentralizar la gestión de los centros educativos: “La enseñanza no se puede dejar sólo en manos de los docentes, y por tanto hay que incorporar a la gente a la dirección de cada uno de los institutos de enseñanza”.