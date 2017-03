Senador del FA considera “incomprensibles” las críticas de Lacalle Pou a los gastos del Mides

El jueves, el senador y líder de Todos, Luis Lacalle Pou, le propuso al gobierno 20 medidas; una de ellas consistía en realizar una auditoría en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “El Partido Nacional (PN) votó su creación. ¿Quién se iba a negar, después de la crisis económica y social, a ese instrumento? Pero han pasado los años, sin discutir, que podríamos hacerlo, si se ha cumplido con los fines del Mides, y hoy nadie sabe a ciencia cierta cuántas ONG se contrataron y cuánto personal hay, por lo que estamos pidiendo una auditoría, pero no para ver de dónde sacamos, sino cómo optimizar”, dijo en su discurso el legislador.

Luego dijo que “si se trata de la herramienta que Uruguay entendió que debería tener para generar oportunidades y desarrollo social”, es necesario evaluar “si se ha cumplido con ese rol”. Según Lacalle Pou, “el uruguayo es solidario, pero tampoco es tonto, y quiere saber dónde están sus recursos y para qué se están usando”.

El documento que el sector dio a conocer ese día, en el que se detallan las propuestas realizadas al presidente Tabaré Vázquez, plantea que la auditoría sería “externa” e “independiente”. Según afirman, el Mides tiene un presupuesto de unos 160 millones de dólares, lo que es “aproximadamente la misma cantidad de dinero de la que dispone el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para hacer obras de vialidad en todo el territorio nacional”. La “diferencia importante entre ambos” es que si el MTOP hace o no obra pública, es algo que se ve a simple vista”, pero en cambio, “nadie sabe muy bien en qué está gastando el Mides, ni si lo está haciendo de manera adecuada, ni qué resultados está obteniendo”. “Se sabe, por ejemplo, que el Mides paga unos 15 millones de dólares anuales a un gran conjunto de ONG que realizan diversas tareas sociales. Pero no se conocen con precisión los criterios y procedimientos con los que fueron seleccionadas”, y de hecho, “ni siquiera se sabe cuántas ONG están recibiendo este tipo de financiamiento”, señalan.

El sector sostiene en ese documento que “el presupuesto del Mides ha aumentado enormemente en los últimos años”, al punto de que “lo ejecutado en 2014 fue más del doble que lo ejecutado en 2010”, y que la suma de funcionarios públicos y no públicos del Mides pasó de menos de 900 en 2010 a 2.000 en 2016. Sin embargo, se detalla que el Mides “fue la secretaría peor evaluada por el Tribunal de Cuentas en 2014”, debido a que “el 23% del gasto ejecutado recibió observaciones”.

Por todo esto, se exige al gobierno “que evalúe lo que ha hecho en estos años” y “ataque las ineficiencias que a todas luces existen, y que se concentre en el logro de los resultados”. Si bien se había sostenido que no queda claro de qué forma gasta sus dineros esta cartera, al finalizar el capítulo sobre la medida se concluye: “Gastar mucho dinero no es suficiente para mejorar las condiciones de vida y ofrecer oportunidades a los uruguayos que están peor. Además hay que gastarlo bien. Y el Mides no lo está haciendo”.

Para el senador frenteamplista Marcos Otheguy, la propuesta de Lacalle Pou resulta “incomprensible”. El legislador oficialista explicó que en cada Rendición de Cuentas se publican “los números de todos los ministerios, rubro por rubro”, acerca de cómo se utilizan los recursos. “Sostener lo contrario implica nunca haber leído un presupuesto o una rendición de cuentas”, señaló. Se trata, según dijo, de “información que es pública”, y desconocerlo implica “desconocer el funcionamiento de la administración”, algo que “no es de extrañar” en el caso del líder nacionalista. Para Otheguy, la auditoría la puede realizar “cualquier ciudadano” que se tome el tiempo de estudiar la Rendición de Cuentas, “y más si detrás hay un equipo técnico solvente, como sin duda lo tiene” Lacalle Pou.

Otro debate, dijo Otheguy, es “si el Mides debe ser una prioridad, y para nosotros el gasto público social lo ha sido y debe seguir siéndolo”, ya que “ha tenido un rol muy relevante en la reducción de la pobreza, la inclusión, la integración de los sectores más vulnerables, y lo seguirá teniendo con el Sistema Nacional de Cuidados”. “Si lo que se quiere discutir es eso, que se diga”, sostuvo.