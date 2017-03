Tan lejos, tan cerca

En un nuevo acto de cercanía con el Partido Nacional (PN), el diputado disidente del Frente Amplio Gonzalo Mujica se reunió con el presidente del directorio de esa colectividad política, Luis Alberto Heber. Mujica le expresó a la máxima autoridad nacionalista su respaldo a las 20 propuestas que el senador Luis Lacalle Pou le realizó al presidente Tabaré Vázquez, y de paso aprovechó para complementar las iniciativas con otra serie de medidas.

La invitación surgió del propio Heber. Según Mujica, las propuestas de Lacalle Pou fueron “muy sólidas y muy fundadas”, y “deben ser tratadas con la seriedad que corresponde”. La semana pasada, Vázquez anunció que había remitido las medidas de Lacalle Pou a los respectivos ministerios y oficinas para que sean analizadas. A las iniciativas del ex presidenciable, Mujica le agregó una nueva batería de propuestas, y si bien Heber se excusó de opinar de ellas a título del PN, dejó entrever que estaba claramente de acuerdo con los planteos del ex frenteamplista. “En principio estamos muy cerca. Muchas de estas ideas las han manejado legisladores nuestros en el Parlamento”, dijo.

Uno de los principales planteos de Mujica pasa por discutir los “salarios militares activos”, algo que, sostuvo, es un “paso previo imprescindible para la discusión del sistema de retiros”. Según dijo Mujica a la diaria, la discusión sobre los retiros militares “no se puede hacer sobre la base de falacias”. El diputado entiende que se trata de un sistema de retiros que “tiene asistencia de rentas generales como todas las cajas de este país”, por lo que “hablar de su déficit como si fuera algo propio de las Fuerzas Armadas y no un componente más del sistema de previsión social es una falacia”. “Los retiros militares generan un déficit del mismo tipo que generan los demás no militares”, aseguró, y “el gobierno asiste a la Caja Militar como lo hace con la Caja Bancaria, la Caja de Profesionales o el Banco de Previsión Social”. Además, sostuvo, “los activos son los que hacen los aportes” a la Caja Militar, y sin tener en cuenta este elemento “es muy difícil valorar correctamente el déficit entre egresos e ingresos”. Este fue uno de los puntos a los que Heber manifestó mayor adhesión: “Coincidimos que hablar solamente del retiro de los militares sin hablar de los salarios de los militares me parece un error”. Según dijo el nacionalista, “sólo hablar de los retiros militares es sólo hablar lateralmente del tema”.

Otro tema propuesto por Mujica y que contó con la adhesión de Heber fue la eliminación de los topes jubilatorios. Según el nacionalista, el planteo es de “gran justicia social”. El planteo ya había sido plasmado por el ex frentista en un proyecto de ley en noviembre, y recibió duras críticas del FA.

Además, Mujica propuso que se aumenten las deducciones familiares por educación en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas; que se discuta el efecto del Impuesto Específico Interno sobre el costo país; que en el marco de la transformación del Mercosur en una zona de libre comercio, Uruguay se plantee realizar tratados de libre comercio con China, Inglaterra o Estados Unidos; que se integre al sector privado de la educación a una “estrategia nacional educativa”, y que la estrategia de “seguridad ciudadana” tenga como eje el combate al “microdelito”: “Que desde el punto de vista del despliegue policial, el delito de menor monto se tome como eje, porque su impunidad permite su proliferación y en ese contexto surgen formas graves de delitos”, justificó.

Según dijo el diputado Mujica en la conferencia tras el encuentro, el “talón de Aquiles” de la economía uruguaya es el déficit fiscal, que alcanza el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el diputado, el país está en su “límite” de capacidad contributiva, por lo que “no le podemos pedir a Uruguay un peso más de impuestos” y “hay que centrar la discusión del gasto público”. “No se trata de que no se quiera llegar al 6% [del PIB para la educación], yo quiero llegar al 6% o hasta al 8%, pero si no hay nuevos aumentos de impuestos no se llega al 6%. Ni un mago llega”, sostuvo el diputado, instando al gobierno a “tener la valentía de decírselo a la opinión pública”.

Mujica finalizó sosteniendo que en cuestiones de seguridad se siente “más cercano al Partido de la Gente”, mientras que en educación tiene más coincidencias con el Partido Independiente. “Las mejores soluciones para el país quedaron a la derecha del FA”, opinó, y luego agregó: “Si en 2019 la cosa es entre continuismo o restauración, al país lo metemos en un embudo y lo liquidamos. O vamos hacia algo nuevo o el país tendrá grandes dificultades para tener un camino próspero por delante”.