Tras reunión en la Dinatra, trabajadores de La Spezia anticiparon el seguro de desempleo

Desde el martes los trabajadores de la fábrica de pastas La Spezia están en custodia de los bienes de la empresa -maquinaria y vehículos-. Ayer concurrieron a una nueva reunión en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), junto con los representantes de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA) y el síndico de la empresa, Mario Soca, quien estuvo a cargo de la empresa desde el 30 de agosto de 2016, cuando la Justicia concursal lo dispuso, hasta el 18 de marzo, cuando cerró sus puertas.

Leonardo Saldías, dirigente del sindicato de La Spezia, contó a la diaria que en la reunión obtuvieron respuesta favorable a dos de sus planteos más urgentes. El primero es que no fueran enviados a seguro de desempleo a partir del 1º de abril, sino desde el 18 de marzo. La Dinatra estuvo de acuerdo: 80 de los 120 trabajadores serán enviados a partir de esa fecha; los del sector administrativo ingresarán a partir del 1º de abril (ya que ese sector no cerró del todo) y al resto, que ya estaba con seguro de desempleo, se le extenderá. El segundo pedido era cobrar parte del salario de marzo, puesto que el síndico lo había enviado a concurso, partiendo de la premisa de que no había dinero para pagarles. Los trabajadores, en cambio, plantean que sí hay, porque están ingresando cheques retroactivos de las cadenas de supermercados y, de hecho, en marzo se les siguió pagando a proveedores. Ayer se iniciaron las tratativas para que puedan cobrar un porcentaje del sueldo que les corresponde. La deuda con los trabajadores asciende a 800.000 dólares, cifra que incluye licencia, salarios vacacionales desde 2015, aguinaldos y otros beneficios, el sueldo de marzo y el despido. Los trabajadores estiman que la deuda total de la empresa es de tres millones de dólares; eso incluye los 47 millones de pesos que le quedó debiendo al Banco de Previsión Social y los 15 millones de pesos a la Dirección General Impositiva, a la que la firma no le pagaba desde 2011.

Hoy se realizará la junta de acreedores; las posibilidades son que la empresa se venda en bloque o en parte, explicó Saldías, que desconfía que se pueda vender en bloque porque los inmuebles de la empresa ya no están a nombre de Cinque Terre, la razón social de La Spezia.