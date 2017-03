Vázquez dijo que de haber cambios tributarios, no afectarán a “trabajadores, clase media y quienes lo necesitan”

Tras reunirse con el representante máximo del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, el presidente Tabaré Vázquez destacó que las prioridades para la Rendición de Cuentas de la fuerza política son las mismas que el Ejecutivo definió en Anchorena en enero, se congratuló de que el partido de gobierno está preocupado por los “equilibrios macroeconómicos”, y si bien no descartó futuros impuestos, dijo que se buscará que estos no recaigan en “trabajadores, en clases medias y en quienes lo necesitan”.

La reunión entre ambos duró cerca de una hora y luego los dos se aprestaron a recibir a la prensa dentro de la propia residencia presidencial de Suárez, y no en la sala de conferencias, como es habitual. En el encuentro, Miranda le acercó a Vázquez el documento que sintetiza la discusión que tuvo el FA sobre las prioridades para la Rendición de Cuentas que el gobierno deberá presentar al Parlamento antes de que termine junio. En ese documento no se incluyeron las sugerencias de priorizar la implementación de algunas leyes ya aprobadas, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la que regula el mercado de cannabis, algo que había sido acordado en la Comisión de Programa del FA.

Vázquez resaltó que las principales prioridades sean la educación y el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), y en un segundo orden, la salud, la vivienda, la seguridad y la convivencia ciudadana. El mandatario subrayó especialmente un párrafo contenido en la síntesis entregada por Miranda, que establece que la fuerza política “es consciente de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, los que, si no fueran controlados, seguramente repercutirían negativamente en la calidad de vida de la población y, en particular, afectaría desfavorablemente a las personas de menores recursos y a los trabajadores”.

Durante la conferencia, Vázquez resaltó que el programa del FA hablaba expresamente de “tender” a 6% del Producto Interno Bruto (PIB), pero dijo que el gobierno va a “hacer todo lo posible para llegar” a esa cifra. El documento que Miranda le entregó al mandatario se expresaba en forma similar. Tras responder una pregunta sobre ese tema, Vázquez recordó que recién se terminó el segundo año de su gobierno. “Se pasa raya y se dice que el ‘gobierno tal cosa’, pero faltan tres años de gobierno”.

El FA no incluyó en el documento posibles modificaciones tributarias. “Las prioridades enunciadas […] implican prever recursos para su sostenibilidad. Para ello será necesario, entonces, redistribuir asignaciones presupuestales, incluso disminuyendo el gasto en otras áreas -considerando en especial la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones militares- sin perjuicio de reafirmar la necesaria eficiencia en el gasto”. No obstante, el documento detalla que “en caso de ser necesario reforzar los ingresos por la vía tributaria -sin perjuicio de apelar a mecanismos de mayor eficiencia en la recaudación que disminuyan la evasión fiscal- el FA considera que no se debe generar mayor presión tributaria sobre los salarios y las capas medias y más pobres de la población”.

Durante la conferencia, Miranda dijo que respecto de las propuestas tributarias “no se puede entrar en el detalle”, y señaló que no se trata sólo de un tema tributario, sino de la redistribución de partidas presupuestales. Vázquez intervino y dijo que el gobierno por el momento “no piensa” realizar cambios tributarios, pero eso “lo tenemos que analizar”. “Si hubiera que tomar alguna medida, aseguró, se buscará “no recaer en trabajadores, en la clase media y en quienes lo necesitan”.

Vázquez también adelantó que le llegaron las propuestas del senador nacionalista Luis Lacalle Pou y que le respondió que había recibido las sugerencias de medidas a tomar. “Las he derivado a cada ministerio y organismo del Estado para que los responsables las estudien y opinen al respecto”, respondió.