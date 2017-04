Acusaciones, insultos y golpes en la Convención del PC que separó a Sanabria del Partido Colorado

La demostración más extrema de la mala salud de la interna del Partido Colorado (PC) tuvo lugar este sábado, en una Convención Nacional que se cargó de insultos, reproches y hasta agresiones físicas a la hora de enfrentar un tema que a priori no prometía demasiada polémica: la expulsión del ex diputado suplente y secretario general del PC en Maldonado, Francisco Sanabria, que pocas horas después sería procesado por el juez penal Marcelo Souto en Maldonado.

De hecho, la moción que proponía desvincular a Sanabria del PC y prohibirle que integre futuras listas del partido no obtuvo votos en contra -apenas dos abstenciones-, pero su discusión fue la causa de los enfrentamientos, sobre todo luego de que, cuando ya habían transcurrido más de dos horas de debate, la diputada tacuaremboense Susana Montaner (Vamos Uruguay) propuso adelantar la votación para que luego se continuara con la lista de oradores. “La gente de Artigas, Rivera, Cerro Largo, etcétera, se tuvo que levantar de madrugada para ir a la Convención, y para volver muchos dependen de los horarios de los ómnibus. Como antecedente esto ya existía cuando el debate podía ir muy largo, por lo que lo mejor era que primero se votara y después se hablara. Quise contemplar que esa gente pudiera tener la libertad de votar lo que quisiera y luego pudiera retirarse si necesitaba hacerlo”, explicó a la diaria la legisladora. Para otros convencionales, la moción de Montaner mostró bastante “falta de tacto”, dado que cuando la presentó recién iban dos horas de debate.

Lo cierto es que esta propuesta provocó la reacción del ex diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky, quien gritó que se estaba “amordazando” a los convencionales. Gloodtdofsky dijo a la diaria que lo propuesto “no tenía sentido” y que era una auténtica “falta de respeto” a la gravedad del tema que se estaba tratando. “El PC se ha visto involucrado en un tema en el que como partido no tiene nada que ver, pero también es cierto que los que aparecen involucrados son todos colorados”, sostuvo. Dijo esto en referencia no sólo a Sanabria, sino al ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, Humberto Capote, quien en su momento firmó la autorización para que la empresa de Sanabria, Cambio Nelson, pudiera operar, y luego se incorporó a esta. “Ante un tema del que habla todo el país, en el que se reconoce que Sanabria financió una campaña y que está indagado un ex presidente del BCU durante un gobierno colorado, que la gente primero vote y después hable es una falta de respeto”, argumentó.

Lo cierto es que la reacción de Gloodtdofsky disparó recriminaciones de otros convencionales, entre ellos Miguel Manzi, integrante de Batllismo Abierto, una agrupación de la que hasta hace dos años también era parte el ex legislador. Manzi recordó a Gloodtdofksy su rol como asesor del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, lo que provocó que este último lo buscara con la intención de propinarle algunos golpes de puño, pero otros convencionales lograron separarlos. “En todas las convenciones me insultan porque soy asesor de Martínez, y siempre es desde el sector de [Ope] Pasquet. Se olvidan de que Pasquet fue asesor de [el ex intendente Mariano] Arana en transparencia en tiempos de [Juan Carlos] Bengoa, y yo lo defendí en la Junta Departamental. La primera se la aguanté a Manzi, pero en la segunda cometí el grave error de sacar lo peor de mí”, confesó Gloodtdofsky a la diaria.

Instantes después del choque entre Gloodtdofsky y Manzi, Adrián Juri, de Espacio Abierto, le reprochó a Dante Nieves su apoyo al empresario Edgardo Novick en las elecciones departamentales de 2015 en Montevideo, según difundió ayer El País en un video. “¿Hablás de cola sucia? Y vos apoyaste a Novick, así que no hables de cola sucia. Vos ética no tenés ninguna”, le dijo. Según recogió La República, Nieves había lamentado durante la convención que el PC haya “barrido para abajo de la alfombra”, y aseguró que había dirigentes que conocían la actividad de Sanabria.

Ni siquiera el diputado y secretario general del PC, Germán Cardoso, se salvó de las críticas. Los aportes que Sanabria le hizo a su campaña por la diputación departamental no pasaron desapercibidos para algunos convencionales, como José Pablo Franzini, quien le cuestionó a la figura máxima del PC que no recordara estas donaciones. “No me acuerdo de que haya aportado dinero”, había dicho Cardoso el 28 de febrero a la radio El Espectador. Según la información entregada por el PC a la Corte Electoral, Sanabria había aportado 240.000 pesos a su campaña.

Franzini fue, justamente, uno de los dos convencionales que se abstuvieron cuando se votó la moción. En su cuenta de Facebook explicó que la resolución “no tiene validez jurídica”, debido a que “la Convención no tiene la potestad de establecer que un ciudadano no puede jamás ingresar al Partido”. “El camino debió ser otro, habría que haber finalizado el proceso de expulsión que recomendaba el Comité de Ética, para lo cual se necesitan 2/3 de la totalidad de los convencionales. Esto es: 400”.