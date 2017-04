Astori cree que crecimiento será mayor al proyectado por el FMI

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, cree que en 2017 la economía uruguaya va a crecer por encima de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. “Las expectativas y las previsiones del Fondo confirman el hecho de que la economía uruguaya está recuperando niveles de crecimiento mayores a los de 2015 y a los del primer semestre de 2016. El ritmo de crecimiento está aumentando. El Fondo confirma esto y lo tomamos, obviamente, como algo positivo. Y digo que, teniendo en cuenta las cifras y la realidad uruguaya, me parece que vamos a estar por encima de la estimación del Fondo para 2017. No lo puedo decir ahora, comprendan: tenemos que hacer los cálculos. La cifra exacta la tendrán en la próxima Rendición de Cuentas, obviamente, pero vamos a estar un poquito por arriba de eso, me parece a mí”, sostuvo.

Ayer, Astori y la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, firmaron junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay un acuerdo para promover el turismo en el litoral del río Uruguay y anunciaron que se extenderán los beneficios fiscales a los extranjeros que visitan el país. El titular del MEF explicó que se firmó un apoyo crediticio del BID “dirigido al Ministerio de Turismo, en una línea de crédito condicional -que alude a un crédito que debe ser utilizado en un período preestablecido entre quien presta ese dinero y nosotros- y que está destinado por un monto de 20 millones de dólares a estimular el programa de corredores turísticos en la zona del río Uruguay”.