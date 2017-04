Bayardi dice que documento sobre supuesta coordinación de Almagro con EEUU le parece “verosímil”

A mediados del año pasado circuló en algunos blogs y algunos medios de prensa, como la agencia de noticias rusa Sputnik, un archivo en formato pdf que probaría una supuesta coordinación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con Estados Unidos, para concretar la aplicación de la Carta Democrática de ese organismo contra Venezuela. El archivo es una transcripción que no tiene logos oficiales ni la firma digital de su eventual firmante, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd. Tampoco se conoce el origen de la filtración, ni puede hallarse una versión en inglés. Se titula “Venezuela Freedom 2”, tiene fecha del 25 de febrero de 2015 y explicita con mucho detalle la supuesta estrategia de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno venezolano. En ese documento se señala que Estados Unidos pretende generar “un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA”, tal como se ha “convenido con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA y los ex presidentes, encabezado por el ex secretario de la OEA, César Gaviria Trujillo”.

En junio de 2016, en declaraciones al diario La República, Almagro negó haberse reunido con el Comando Sur. “Nunca hubo una coordinación con ninguna agencia de Estados Unidos, nunca tuve reuniones con el Comando Sur, y esas afirmaciones son más falsas que cuando te avisan por correo electrónico que ganaste la lotería en Nigeria”, manifestó.

Almagro impulsa desde mayo de 2016 la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, pese a que no cuenta con el respaldo de los países integrantes del organismo. En junio de 2016, la OEA se pronunció en forma contraria a la aplicación de la Carta Democrática, pero Almagro insistió con el tema, y el 31 de marzo pidió una reunión urgente de la OEA para debatir la aplicación de ese mecanismo. Esta semana, los países de la OEA declararon que existe una “grave alteración” del orden institucional en Venezuela, pero no resolvieron la aplicación de la Carta Democrática.

Esta semana, en Radio Uruguay, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, José Bayardi, citó la mención a Almagro en el supuesto documento del Comando Sur, tras referirse a que la OEA ha estado históricamente “al servicio de otros intereses, particularmente de los norteamericanos”. Bayardi aclaró a la diaria que no tiene pruebas sobre la veracidad del documento y que no habló con Almagro sobre el tema. “La verosimilitud de eso no me la va a ratificar alguien formalmente, pero a mí me parece verosímil”, comentó.