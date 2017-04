Bordaberry: quien no vote el proyecto de femicidio será “señalado”

A partir de las 9.30 de mañana, la Cámara de Senadores levantará su cuarto intermedio para terminar la votación del proyecto de ley que tipifica la figura de “femicidio”. El proyecto modifica los artículos 311 y 312 del Código Penal, estableciendo como “agravante” que el homicidio sea cometido por una “persona con quien la víctima tuviera o hubiera tenido una relación de afectividad e intimidad”. Además, se establece como “muy agravante” que el homicidio sea producido por “acto de discriminación” o “femicidio”, es decir, “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”.

El 28 de marzo el texto fue votado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación que se encargó de estudiar la iniciativa. En aquella oportunidad, el senador colorado Pedro Bordaberry dejó en claro algunas discrepancias, tanto con la iniciativa como con la forma en que se dio su tratamiento. “He votado a favor, porque cualquiera que no vote esto va a ser señalado como que no está a favor de penalizar a aquellos que matan a una mujer por su condición de tal. El mensaje es obviamente claro”, dijo el ex candidato a la presidencia.

Aclaró, no obstante, que recibió el proyecto que se sometía a votación en esa sesión, en la misma mañana de ese día: “Tenía una comisión y otros compromisos en la mañana, con lo cual terminé de verlo en esta sesión y no con la profundidad que hubiera deseado”. Luego, sostuvo que le provoca “un poco de aprehensión” que “se legisle de esta forma, porque me parece que estamos afectando sistémicamente al propio Código Penal, y a mi entender, de una forma poco sensata”. A continuación, el senador citó un informe de la doctora Cecilia Salom, de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en el que se advierte que con los cambios del Código Penal que implicará este proyecto de ley, “el asesinar a una mujer en presencia de sus hijos menores de edad va a ser mucho más grave que asesinar a un hijo menor de edad”. “Esas son cosas muy fuertes, por lo que me parece que deberíamos darnos tiempo para analizarlas. Yo lo voy a hacer cuando salga de aquí”, agregó.

Luego de la intervención de Bordaberry, tomó la palabra la senadora frenteamplista Daniela Payssé, que dijo compartir el “análisis general” que hizo el legislador colorado sobre “la armonización de reproches penales desarticulada que tiene hoy el Código Penal”, y ejemplificó que no sólo pasaría lo que describió el ex candidato a la presidencia, sino que “hoy un homicidio tiene una pena mucho más leve que una rapiña”. Por eso, explicó: “Estamos necesitando que la Cámara de Diputados apure la formulación de la modernización del Código Penal para que logremos una armonización imprescindible. Pero no quiero que la lentitud con la que se están trabajando las modificaciones del Código Penal no permita tipificar algunos reproches penales que para mí son fundamentales”. Para Payssé, si bien “los toqueteos de los códigos no son buenos”, la “modernización imprescindible de este [Código Penal] -que es de 1934- nos obliga, muchas veces, a avanzar en nuevas formas de tipificaciones delictivas o a actualizar algunos reproches penales, de acuerdo a las circunstancias, porque el mundo cambia”.

Cuándo

La sesión para tratar el proyecto comenzó el 5 de abril con la presentación de la miembro informante, Payssé, pero luego se decidió pasar a un cuarto intermedio y aplazar la votación, debido a que ese día no se encontraba en sala quien iba a oficiar como informante del Partido Nacional en el tema, Luis Alberto Heber, que había viajado a la 136ª asamblea de la Unión Interparlamentaria como representante del Parlamento uruguayo. Aquel día, Payssé había aclarado que la “voluntad política” era “la de haber podido aprobar el proyecto, y lo que hubo fueron circunstancias de cortesía parlamentaria”.

Si bien no se espera un debate áspero, en la medida en que el proyecto de ley contará con votos de todos los partidos, se prevé que la discusión se produzca ante las barras de la cámara colmadas. El grupo feminista Las Puñadito está convocando a presenciar la sesión, así como lo está haciendo el equipo de comunicación del Frente Amplio (FA), mediante las redes sociales. “Porque #NosQueremosVivas sabemos que la ley de tipificación de #Femicidio no es suficiente, pero es un paso importante”, publicó este colectivo en las redes sociales. También el FA hizo lo mismo, con otra placa que destaca que el proyecto permitirá “visibilizar un delito que tiene origen en la desigualdad y el abuso de poder que sufren las mujeres”; “permitir a jueces/as, fiscales y operadores/as penales el cumplimiento efectivo y la defensa del derecho a tutelarse”, y “beneficiar a todos los integrantes de la sociedad, respetando la vida en la más amplia acepción del concepto”. La propia Payssé también es bastante escéptica con los resultados que pueda tener el proyecto: durante la primera semana de abril, dijo a Radio Uruguay que no cree que este “vaya a revertir [la situación], sino [que es] una herramienta que va a ayudar, dentro de un paquete de herramientas del Poder Ejecutivo, pero sobre todo cuando nuestra sociedad se haga eco del clamor de esa marcha del 8 de marzo en la que 300.000 personas reclamaron ‘basta de violencia hacia las mujeres’”.